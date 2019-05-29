Konsensus Araştırma: AKP’li seçmen dahil yüzde 59 seçimlerin yenilenmesini istemiyor

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, YSK’nin kararı öncesi yapılan İstanbul anketlerine göre yüzde 59’luk bir kesimin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesini istemediğini, bu kesim içinde AKP’li seçmenin de olduğunu söyledi.

Sarı, YSK’nin kararı öncesinde yaptıkları ankette “İstanbul’da seçimlerin yenilenmesini ister misiniz istemez misiniz” sorusuna yüzde 59’larda bir oranın “istemem” cevabını verdiğini belirtti. Sarı bu yüzde 59’un içerisindeki yüzde 16’lık kesimin AKP’ye oy verdiklerini söylediğini kaydetti.

Sarı İstanbul’da seçmenlerin kararında ekonomik durumun ağır bastığını belirtti. 24 Haziran’da sandığa gidip 31 Mart’ta oy kullanmayanların sonuçlar üzerinde etkili olacağını söyleyen Sarı, 23 Haziran’da yapılacak seçime katılımın azalmasını beklediğini söyledi.

