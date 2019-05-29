23.7 C
Istanbul
29.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Konsensus Araştırma: AKP'li seçmen dahil yüzde 59 seçimlerin yenilenmesini istemiyor

Konsensus Araştırma: AKP’li seçmen dahil yüzde 59 seçimlerin yenilenmesini istemiyor

Konsensus Araştırma'nın yaptığı ankete göre, AKP'li seçmenin de dahil olduğu yüzde 59 oranında seçimlerin yenilenmesine itiraz geldi.

birgun.net birgun.net

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, YSK’nin kararı öncesi yapılan İstanbul anketlerine göre yüzde 59’luk bir kesimin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesini istemediğini, bu kesim içinde AKP’li seçmenin de olduğunu söyledi.

Sarı, YSK’nin kararı öncesinde yaptıkları ankette “İstanbul’da seçimlerin yenilenmesini ister misiniz istemez misiniz” sorusuna yüzde 59’larda bir oranın “istemem” cevabını verdiğini belirtti. Sarı bu yüzde 59’un içerisindeki yüzde 16’lık kesimin AKP’ye oy verdiklerini söylediğini kaydetti.

Sarı İstanbul’da seçmenlerin kararında ekonomik durumun ağır bastığını belirtti. 24 Haziran’da sandığa gidip 31 Mart’ta oy kullanmayanların sonuçlar üzerinde etkili olacağını söyleyen Sarı, 23 Haziran’da yapılacak seçime katılımın azalmasını beklediğini söyledi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,243AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Konsensus Araştırma: AKP’li seçmen dahil yüzde 59 seçimlerin yenilenmesini istemiyor

birgun.net -
Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, YSK’nin kararı öncesi yapılan İstanbul anketlerine...
Devamını Oku

AYM, Barış Akademisyenleri’nin başvurusuyla ilgili toplantıyı erteledi

birgun.net -
Barış akademisyenlerinin bireysel başvurusunu görüşen AYM üyeleri, Adalet Bakanlığı'ndan görüşün gelmemesi nedeniyle...
Devamını Oku

FETÖ’den tutuklu NASA çalışanı serbest bırakıldı

birgun.net -
Türkiye’de, “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklu bulunan Türkiye-ABD çifte vatandaşı NASA çalışanı Serkan...
Devamını Oku

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump açıklaması

birgun.net -
Beyaz Saray, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın...
Devamını Oku

Huawei’den ABD’ye dava

birgun.net -
Huawei, tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesi istemi ile 28 Mayıs'ta Teksas...
Devamını Oku

İsrail saldırılarında geçen yıl 312 Filistinli yaşamını yitirdi

birgun.net -
2018'de İsrail saldırıları sonucu 57'si çocuk 312 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 8...
Devamını Oku

İngiltere’de başbakan adayı Boris Johnson’a Brexit davası

birgun.net -
İngiltere'de Theresa May'in istifası sonrası başbakan adaylığıyla gündeme gelen iktidardaki Muhafazakar Parti'nin...
Devamını Oku

Didim’de 88 göçmen alıkonuldu

birgun.net -
Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına geçmeye çalışan 88 göçmen alıkonuldu.
Devamını Oku

ABD’de Rusya soruşturmasını yürüten savcı istifa etti: Trump’tan ilk yorum

birgun.net -
ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve...
Devamını Oku

Erdoğan-Trump G-20 zirvesinde görüşecek

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. ...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi