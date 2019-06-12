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12.06.2019
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Konut mağdurları CHP’li Başkan ile görüştü: Bu sorunu çözeriz, yanınızdayız

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki konut mağdurlarının sorunu hâlâ çözülmedi. Mağdurlar, çeşitli inşaat firmalarının evlerini süresinde teslim etmediğini belirtiyor. Mağdurlar bugün Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile görüştü.

‘YANINIZDAYIZ’

Görüşmenin detaylarını BirGün’e aktaran konut mağdurlarından Nurşen Çırpan, Başkan Bozkurt’un toplantıda söylediklerini şöyle aktardı: “Bu konuyla alakalı göreve yeni başladım, seçimden sonra her firma için ayrı ayrı dosya hazırlanacak. En önemlisi zemin jeolojik ekibi ile inceleme yaptıracağım. Bu konuyu en iyi bilen benim ama zemin bu konuda sorunlu ise Büyükşehir Belediyesi ile görüşeceğim. Zemin etüttü araştırması yapacağız. Bu sorunu Büyükşehir belediyesi ile çözeriz. Ama vicdani olarak önce rahat olalım.”

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