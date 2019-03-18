18.03.2019
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Konut satışları Şubat’ta dibe vurdu

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

TÜİK konut satış istatistiklerini yayımladı. Artan faizler, beklentilerin olumsuz seyretmesi, konut fiyatlarının düşmesi gibi sebeplerle parası olan konut almıyor, parası olmayan ise konut kredisi çekmiyor. İnşaatta kriz hız kesmiyor. İpotekli konut satışları yüzde 68,2 toplam konut satışları ise yüzde 18,2 daraldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki şubat ayına göre yüzde 18,2 oranında azalarak 78 bin 450 oldu. Talep daralmasının detaylarında ise ipotekli konut satışları yatıyor. Bankadan çekilen konut kredileri ile alınan ipotekli konutlar geçen yılın şubat ayına göre yüzde 68,2 oranında azalarak 8 bin 890 konutla sınırlı kaldı. Söz konusu daralmada faizlerin yükselmesi etkili oldu. Kamu bankalarının görev zararı verme pahasına konut kredi faizlerinde yaptıkları kampanyalar da sektördeki krizi dindirmeye yetmedi.

Öte yandan Türkiye’nin elindeki toplam konut stoğunun sayısı tam olarak bilinmemekle beraber tüm uzmanlar 1 milyonun üzerinde satılmayı bekleyen konutun bulunduğunda uzlaşıyor. Türkiye’deki inşaat krizini kurtarması beklenen politika ise bu konutları yabancıya satmak oldu. Yabancıya satılan konutlarda önceki şubat ayına göre yüzde 92’lik ciddi bir artış yaşanan şubat ayında toplam 3 bin 321 konut yabancıya satıldı. Yabancıların Türkiye’deki konuta dönük talebi artsa da bu sayı halen toplam konut satışlarının yüzde 4,2’sini oluşturuyor. Türkiye’den konut alan yabancıların uyruklarında ise Irak başı çekiyor. Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 628 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 307 konut ile İran, 236 konut ile Rusya Federasyonu, 166 konut ile Afganistan ve 150 konut ile Kuveyt izledi.

Konut satışlarında, İstanbul 14 bin 462 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 7 bin 690 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 4 bin 403 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu.

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