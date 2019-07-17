İnteraktif: Konut satışları yüzde 48 geriledi

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında azalarak 61 bin 355 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 10 060 konut satışı ve %16,4 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 5 430 konut satışı ve %8,9 pay ile Ankara, 3 390 konut satışı ve %5,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 38 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,6 oranında azalış göstererek 7 319 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %11,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 175 konut satışı ve %16,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %23,1 ile Tunceli oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %24,7 oranında azalarak 54 036 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 8 885 konut satışı ve %16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %88,3 oldu. Ankara 4 569 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 063 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.

23 bin 265 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %59,2 azalarak 23 265 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %37,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 813 konut satışı ve %16,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 1 656 konut satışı ile Ankara ve 1 289 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışları

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38,9 azalış göstererek 38 090 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 6 247 konut satışı ve %16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %62,1 oldu. Ankara 3 774 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 2 212 konut satışı ile Antalya izledi.

Yabancılara satış arttı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %30,5 artarak 2 689 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2019’da ilk sırayı 1 009 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 668 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Ankara, 123 konut satışı ile Yalova ve 122 konut satışı ile Bursa izledi.

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 429 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 415 konut ile İran, 190 konut ile Rusya Federasyonu, 126 konut ile Almanya ve 113 konut ile İngiltere ve Kuveyt izledi.