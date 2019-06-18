Konut satışlarında büyük düşüş

Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu.

TÜİK’in açıkladığı istatistiklere göre, konut satışlarında İstanbul, 15 bin 895 konut satışı ve yüzde 19,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 8 bin 240 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 91 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkâri ve 26 konut ile Bayburt olarak saptandı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 86 DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,8 oranında azalış göstererek 5 bin 231 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul bin 163 konut satışı ve yüzde 22,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il ise yüzde 19 ile Eskişehir oldu.

33 BİN 765 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,2 azalarak 33 bin 765 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 873 konut satışı ve yüzde 20,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 421 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 186 konut satışı ile Antalya izledi.

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İKİNCİ ELDE 48 BİN KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 azalış göstererek 48 bin 487 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 22 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,8 oldu. Ankara 4 bin 819 konut satışı ile ikinci sırada, Antalya ise 2 bin 905 konut satışı ile üçüncü sırada yer aldı.

YABANCILARA 3 BİN 925 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 3 bin 925 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2019’da ilk sırayı bin 734 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konut satışı ile Yalova izledi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAKLILARA

Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 594 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 509 konut ile İran, 285 konut ile Rusya Federasyonu, 183 konut ile Afganistan ve 157 konut ile Suudi Arabistan izledi.