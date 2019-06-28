27.9 C
Istanbul
28.06.2019
Anasayfa YAŞAM Köpek, anneleri ölen yavru kedilere süt anne oldu

Köpek, anneleri ölen yavru kedilere süt anne oldu

birgun.net birgun.net

Mersin’de bir köpeğin anneleri ölen yavru kedileri emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi’nde kısa süre önce 5 yavru dünyaya getiren kedi, yavrularının gözleri açılmadan bir otomobilin altında kalıp öldü. Bir müddet mahalle sakinleri tarafından beslenen yavru kediler, dişi bir köpek tarafından sahiplenildi. Köpek, yavru kedileri emzirmeye başladı.

Cep telefonunun kamerasıyla kaldırıma uzanan köpeğin yavru kedileri emzirirken görüntülerine çeken İbrahim İmre, “Bazı insanlarımız evlatlarını sahip çıkmazken, yavru kedilerimizi sahiplenen bir sokak köpeğimiz. Kurban olduğum Allah’ın işine bakın” dedi.

Köpek ve yavrular, mahalle halkı tarafından zarar görmemeleri için bir evde korumaya alındı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,999AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Köpek, anneleri ölen yavru kedilere süt anne oldu

birgun.net -
Mersin'de bir köpeğin anneleri ölen yavru kedileri emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla...
Devamını Oku

Trump’tan, Rapinoe’ye yanıt: Konuşmadan önce kazanmalı

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'li sporcular arasında yaşanan gerginlik devam ediyor....
Devamını Oku

Türkiye’nin dış borcu milli gelirin yüzde 60’ına ulaştı

birgun.net -
Türkiye'nin mart sonu itibariyle brüt dış borcu 453 milyar dolarla milli gelirin...
Devamını Oku

Divriğililer 35. Pilav ve Kültür Şenliği’nde buluşuyor

birgun.net -
Divriği Kültür Derneği Geleneksel 35. Pilav ve Kültür Şenliği, 7 Temmuz 2019...
Devamını Oku

23 Haziran zaferi, Adana’da mangal partisi ile kutlandı

birgun.net -
23 Haziran seçimlerinde Adana’da mangalların yanmayacağını belirterek, “Seçimden sonra gelecek İstanbullu...
Devamını Oku

Yandaş medya: Türkiye Atina’yı vurabilir

birgun.net -
Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden Doğu Akdeniz gerginliği üzerine haberler yapan...
Devamını Oku

Milan’a Avrupa’dan men cezası

birgun.net -
CAS, Milan'ın UEFA'nın vermiş olduğu Avrupa Kupaları'ndan men cezasına yaptığı itiraz başvurusunu...
Devamını Oku

İstanbul’da organize taksi dolandırıcılığı: 19 gözaltı

birgun.net -
Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi önemli turistik bölgelerde, taksilerine binen yabancı...
Devamını Oku

ABD konsolosluk çalışanı Topuz’un tutukluluğuna devam kararı verildi

birgun.net -
Casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi MetinTopuz'un, yurt dışına çıktığı belirtilen...
Devamını Oku

HDP’li Paylan’dan Soylu’ya: Patrik Kaymakamı seçim tarihine müdahalenizin gerekçesi nedir?

birgun.net -
HDP’li Garo Paylan, ‘Patriklik Kaymakamı’ seçiminin İstanbul Valiliği tarafından gönderilen bir yazı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi