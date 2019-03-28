Köpek Filmi’nin ilk gösterimi 12 Nisan’da

Yönetmen ve akademisyen Cem Hakverdi’nin uzun bir çalışma sonucu ortaya koyduğu “Köpek Filmi”nin ilk gösterimi 38. İstanbul Film Festivali kapsamında 12 Nisan Cuma günü saat 13.30’da Pera Müzesi’nde yapılacak.

Film hakkında “Sokak köpeklerini çevremizde görmeye alışkınız. Yaşam koşulları hakkındaki düşüncelerimiz etrafımızda gördüklerimizle sınırlı. Oysa Türkiye’de yüz binlerce köpek yerleşim merkezlerinden uzakta yaşam mücadelesi veriyor. Bu köpeklerin çok azı hayatta kalabiliyor. O da hayvanseverlerin olağanüstü çabası sayesinde. Ne acıdır ki bu köpeklerin hepsinin bugünü ve yarını insana bağlı. İnsan ne isterse, insan ne söylerse, insan ne yaparsa onlar için o olacak” şeklinde konuşan Hakverdi, sokak köpeklerinin mücadeleci hayatlarını çok yönlü olarak ortaya koyuyor.