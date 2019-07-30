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30.07.2019
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Köpeklere işkence yapan personele adli işlem

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Fotoğraf: İHA

Erzurum’da, belediyeye ait aracın arkasına 6 yavru köpek koyarak öldürmeye çalışan belediye personeli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. 

Erzurum’un Uzundere ilçesinde, topladığı köpek yavrularına kötü muamelede bulunan belediye personeli, orada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerin bir televizyon kanalında yayınlanması üzerine belediye personeli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. 

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “27 Temmuz 2019 tarihinde bir televizyon kanalının haber bülteninde belediyemize ait aracın arkasına 6 yavru köpek koyarak öldürülmeye çalışıldığına dair habere istinaden ilgili personele başkanlığımızca adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Başkanlığımızca ve adli merciler tarafından yapılacak olan tahkikat sonucunda 6 adet yavru köpeğin akıbeti, neden toplandığı ve nereye götürüldüğü kamuoyu ile paylaşılacak olup sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma sonucunda gerekli iş ve işlemler yapılacaktır” dedi. 

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Kaynak:İHA

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