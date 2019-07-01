Oy isterken LGBTi dostu olan AKP, Onur Haftası’na cephe aldı

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın bu yıl 27.’si düzenlendi. İstiklal Caddesi’nde yapılmak istenen 17. Onur Yürüyüşü’ne polis tarafından izin verilmedi.

CHP’li belediyeler de sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaşarak LGBTİ+ Onur Haftası’na destek verdi.

CHP’li belediyelerin sosyal medya paylaşımlarına AKP’li belediyeler karşılık verdi. AKP’li belediyelerin LGBTİ+ bireylere karşı çıkması ve LGBTİ+ Onur Haftası’na tepki göstermesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın başkan yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ise, sosyal medyada Onur Haftası ile ilgili paylaşımlara ilişkin, “Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekliği dışındaki sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımlar, neslin devamına, toplumun inanç ve değerlerine saldırmaktadır” açıklamasında bulundu.

OY İSTERKEN FARKLI DİL KULLANIYORLARDI

AKP’li belediye ve derneklerin Onur Haftası’na düşmanca tutum takınması akıllara AKP’nin seçimlerde oy isterken dağıttığı broşürleri getirdi.

AKP, 7 Haziran 2015 seçim döneminde Beyoğlu’nda dağıttığı broşürlerde LGBTİ eylemlerinden fotoğrafları kullanırken “Ak Partili olmayan, muhafazakar olmayan insanlar yaşam tarzına insanlar yaşam tarzına müdahale edildiğini düşünüyor. Sizden farklı insanların yaşam tarzlarına müdahale ettiğini düşünüyor musunuz?” sorusu yer almıştı.

Broşürde bu soruya verilen yanıtta AKP’nin Türkiye’de özgürlük sorununu çözerken nasıl zorlandığı anlatılırken “Türkiye Ramazan ayının ortasında İstiklal Caddesi’nde Gay Pride yapabilen bir ülke. Muhafazakar insanların daha görünür olması kimsenin hayat tarzına müdahale edildiği anlamı taşımıyor” denilmişti.

Broşürde yine LGBTİ’lerin fotoğraflarıyla “Ak Parti’nin kimsenin yaşam tarzına müdahale etme gibi bir niyeti asla olmadı, asla da olmayacak. 13 yıllık süreçte yalnızca mağdur kesimlerin eşitliği için mücadele edildi” ifadeleri dikkat çekmişti.

ONUR HAFTASINA SAVAŞ AÇAN AKP’LİLERE ‘ERDOĞAN’ HATIRLATMASI

Sosyal medyada AKP’li belediyelerin LGBTİ+ karşıtı tweet’lerine karşılık birçok sosyal medya kullanıcısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce eşcinsellere yönelik açıklamalarını içeren video ve haber küpürlerini paylaştı.

Eşcinsel evliliklere yönelik fikirleri sorulan Erdoğan’ın, “Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart” dediği görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.