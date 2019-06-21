Köprü ve Avrasya Tüneli’nden geçen araç azaldı: 2019 faturası 3 milyar TL

Yap- İşlet- Devret projeleri olarak hayata geçirilen Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nden yılın ilk dört ayında geçen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın soruları üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın verdiği bilgiye göre, köprülerden ve AvrasyaTüneli’nden geçen araç sayısında beklenen artış olmadı. Azalan araç sayısı, Hazine’yi geçiş garantisi verilen özel şirketlere daha yüksek fatura ödeme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakacak.

2018 ÖDEMESİ AÇIKLANMIYOR

Hazine’den 2017 yılında Osmangazi Köprüsü için 1 Milyar 659 Milyon TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 417 Milyon TL ve Avrasya Tüneli için 132 Milyon TL işletmeci firmalara ödeme yapıldı.

Sözleşme gereği her yılın Nisan ayında fark ödemesi yapılması gerektiğini anımsatan Akar, Haziran ayına gelinmesine karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bu rakamı açıklamadığını bildirdi. Akar, “Rakam saklanıyor, çünkü tutar dudak uçuklatacak büyüklükte” dedi.

2 YILDA 4 MİLYAR 451 MİLYON TL

Akar, BirGün’e yaptığı açıklamada, bu projelerdeki geçiş ücretlerinin her yıl 2 Ocak tarihli Dolar kuruna göre belirlendiğinin altını çizerek, 2017 ve 2018 yıllarında geçiş garantisi nedeni ile projeyi üstlenen şirketlere 4 Milyar 451 Milyon TL ödendiğini söyledi.

GİZLENEN RAKAM 2 MİLYAR 243 MİLYON

2018 yılında geçen araç sayılarına göre yaptığı hesaplamayı da paylaşan Akar, şunları söyledi:

“Hazine’nin dolayısı ile milletin sırtına bu üç proje için 2018’de 2 milyar 243 milyon TL yüklendi. Bakanlığın açıklamaktan çekindiği bu rakamı ben açıklıyorum, buyursun bunu yalanlasınlar. Geçen araç sayısı ortada, verilen garantiler biliniyor. Araç sayısında 2019 yılının ilk dört ayında yaşanan düşüş dikkate alındığında 2019 yılında bu tutarın 3 milyar TL’nin üzerinde olacağı kesin.”.

BÜYÜK AZALMA

Akar, ekonomik krizin ve geçiş ücretlerindeki artışın araç geçiş rakamlarını olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

“2018 yılının ilk dört ayında Osmangazi Köprüsü’nden 2 Milyon 482 Bin araç geçerken bu yılın aynı döneminde bu sayı 350 binin üzerinde azalarak 2 Milyon 132 bin oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçen yılın ilk dört ayında 10 Milyon 489 Milyon araç geçti, bu yıl ise bu sayısı 4 Milyon 279 binde kaldı. Tablo Avrasya Tüneli’nde de aynı. 2018’in ilk dört ayında 5 Milyon 909 bin, bu yıl ise 5 Milyon 600 bin.”

2019’UN FATURASI ÇOK AĞIR OLACAK

Bu durumun yıl boyunca değişmemesi durumunda geçiş garantili ödemelerin Hazine’de açtığı kara deliğin daha da büyüyeceğini ifade eden Akar, sadece Osmangazi Köprüsü için işletmeci firmaya 2019 yılında ödenmesi gereken tutarın 2 milyar 277 milyon TL olacağını söyledi. Diğer projelerdeki tablonun da aynı olacağına dikkati çeken Akar, 2019’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yaklaşık 700 milyon TL, Avrasya Tüneli için 161 milyon TL olmak üzere 2019 faturasının 3 milyar 100 milyon TL’nin üzerinde olacağını ifade etti.