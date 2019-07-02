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02.07.2019
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Köprüdeki çalışma İstanbul’u kilitlemeye devam ediyor

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Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

FSM’deki çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 40 olarak ölçüldü. Çalışmaları nedeniyle 6 gündür FSM’de 4 şerit trafiğe kapalı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile ulaşım çilesini çözmek için bir dizi önlem açıklamıştı.

İBB’den ulaşım çilesine önlemler

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