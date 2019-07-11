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11.07.2019
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Köprüden atlayan kadını arkasından atlayan genç kurtardı

birgun.net birgun.net

Haliç Metro Köprüsü’nden denize atlayan 21 yaşındaki Şirin B’yi arkasından atlayan genç kurtardı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Şirin B. Haliç Metro Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak, denize atladı.

O sırada metroya giden Yusuf Muhsin K., Şirin B’nin denize atladığını görünce kurtarmak için arkasından denize atladı. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç kadını kurtarmak için denize atlayan Yusuf Muhsin K. deniz polisinin de yardımıyla genç kadını kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalesinin ardından Şirin B.’yi ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Şirin B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yusuf Muhsin K., “Ben metroya biniyordum. Tam metroya akbil bastım içeri girecektim. Biri geldi ‘denize birisi atladı.’ dedi. Bir abi suya atlıyordu. Abi sen atlama ben yüzme biliyorum ben atlayayım dedim. Ben atladım işte genç kızı yukarı çıkardım. İki üç dakika sonra deniz polisi geldi. Bizi yukarıya çekti baya dalga vardı. Ben kulüpte yüzüyorum ona güvenerek atladım. Yüzme bilmesem atlamam. Onun şiddetiyle başımı çarptım. Biraz başım ağrıyor. Baya su yutmuştu, boğulma aşamasındaydı.” dedi.

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