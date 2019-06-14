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14.06.2019
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Körfezde provokasyon

ABD-İran gerilimi tırmanırken, Umman Körfezi’nde peş peşe petrol tankerlerinde patlamalar meydana geldi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun Tahran ziyareti sırasında gerçekleşen saldırılar için “şüpheli” ifadesinin yeterli olmayacağını söyledi

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Umman Körfezi’nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya’ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında yaşanan olayda tankerlerde görev yapan toplam 44 kişinin bir İran gemisinin yardımıyla kurtarıldığı belirtti. Yaklaşık bir ay önce de aynı bölgede dört ticaret gemisine saldırı düzenlenmiş ve bunların arasında bulunan iki Suudi Arabistan tankeri ağır hasar görmüştü. İran yaşananları sabotaj olarak nitelendirmişti.

‘Şüpheli ifadesi yetersiz kalır’

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun Tahran ziyareti sırasında Japonya’ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi’nde saldırıya uğramasını tanımlamak için “şüpheli” ifadesinin dahi yeterli olmayacağını söyledi. Zarif, Basra Körfezi ülkeleri arasındaki güvensizliğin giderilmesi ve güvenlik alanındaki sorunların çözümü için önerdiği “Bölgesel Diyalog Forumu”nun kurulmasının zaruri olduğunun altını çizdi.

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44 mürettebat kurtarıldı

Art arda gelen patlama haberlerinin ardından İran arama kurtarma ekipleri gemilerden gelen acil yardım çağrısına yanıt verdi. İran medyasında yer alan haberlere göre, Birleşik Krallığa ait birinci gemide çıkan yangından kurtulmak için suya atlayan 23 mürettebat sudan kurtarılarak İran’ın Cask Limanı’na götürüldü. Patlama sonrasında tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi. Şu ana kadar toplam 44 mürettebatın gemilerden tahliye edildiği açıklandı.

ABD-İran gerilimi tırmanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) doğu sahilinde yer alan Füceyre Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç’e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs’ta sabotaja uğramıştı. Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek için F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar yapmıştı. ABD’de Donald Trump yönetimi, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018’de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, Nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu “yabancı terör örgütleri” listesine almıştı. İran yönetimi, ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin yıl dönümünde Washington’ın yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki faaliyetlerini kısmen durdurduğunu duyurmuştu.

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