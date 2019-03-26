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26.03.2019
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Korkmaz’ı tekmeleyerek öldüren polis, Gezi davasının şikâyetçilerinden çıktı!

Ali İsmail Korkmaz’ı tekmeleyerek ölümüne yol açtığı için 10 yıl 10 ay hapis cezası alan eski polis Mevlüt Saldoğan'ın ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan açılan davanın şikâyetçileri arasında olduğu ortaya çıktı

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İşadamı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 16 sanık hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan açılan davanın şikâyetçileri arasında, Gezi Direnişi sırasında Eskişehir’de üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ı tekmeleyerek öldürdüğü için için 10 yıl 10 ay hapis cezası alan eski polis Mevlüt Saldoğan da bulunuyor.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre iddianamedeki 746 kişilik müşteki listesinin 440. sırasında Saldoğan var. İddianamede Saldoğan ve bir grup şikâyetçi polis için “Grubun attığı taş, şişe ve bilyelerden dolayı çeşitli yerlerinden yaralandıkları, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçunun cebir unsuru içinde kaldığı” belirtiliyor.

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Ali İsmail Korkmaz, 2-3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki Gezi Direnişi’nde, Saldoğan’ın yönlendirdiği polisler ve sivillerce dövülerek öldürülmüştü. Saldoğan, 10 yıl 10 ay hapis cezası almış ve polislikten ihraç edilmişti.

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