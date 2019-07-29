Koruma alanında yol inşaatı!

Trabzon’da, şehir içi ulaşımın rahatlaması amacıyla yapılan Kanuni Bulvarı projesi kapsamında ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olan Boztepe’de ormanlık alanda başlatılan yol ve tünel inşaatı çalışmaları, tepkilere neden oldu. Doğa ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz, Boztepe’nin, ‘Trabzon papatyası’ olarak adlandırılan dünyada nadir olarak bulunan bir bitkinin varlığı nedeniyle 1’inci derecede koruma alanı olarak tescillendiğini hatırlatarak, “Geleceği kaybediyoruz” dedi.

Trabzon İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Muzaffer Aydın, projenin planlama aşamasında meslek örgütlerinin ve uzmanların görüşlerinin dikkate alınmadığını belirterek, “Planlamalarda pek çok alternatif olmasına rağmen üzerine düşünülmedi ve kolaya kaçıldı. Yolu planlayan kişi bile, yolun yapılan kısmıyla ilgili hoşnut olmadığını ve çirkin yapıldığını söylüyor. Boztepe sit alanıdır ve buna rağmen yol yapılmasına izin verdiler. Yeşilin ortasında gri bir görüntü oluştu. Boztepe’yi maalesef tam ortasından hançerledi” dedi.

Şehir Plancıları Odası Trabzon Şube Başkanı Ercan Şen, 1989 yılında planlanan Kanuni Bulvarı projesine karşı 6 dava açtıklarını 2’sini kazandıklarını ve 4’ünün de devam ettiğini söyledi. Boztepe’de inşaatı devam eden yol ve tünel çalışmalarına ilişkin konuşan ve tepenin tahribata uğratıldığını söyleyen Şen, “Tünel yapıldıktan sonra buraya 70 metrelik viyadük dikilecek. 4 yıl önce, Kanuni Bulvarı’nın Boztepe’den geçeceği konusu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na geldiğinde, sit alanına yol çalışmasının yapılmaması gerektiğini savunarak başka bir güzergâh belirlenmesini tavsiye ettik. Çalışma kesinleşince hukuki yollara başvurduk. Şu an Boztepe’de tünel ve yol yapmak için tahribat yapıldı. Çalışmalar bitip viyadük yükseldiğinde, mahkemeden lehimize sonuç gelmiş olsa bile bunun geri dönüşü olmayacaktır” dedi.

Doğa ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz ise, “Boztepe’nin yamaçları, ‘Trabzon papatyası’ olarak adlandırılan dünyada nadir olarak bulunan bir bitkinin varlığı nedeniyle 1’inci derecede koruma alanı olarak tescillenmiştir. Bunların hepsini turizm ve kültür adına değerlendirmemiz gerekirken, maalesef Boztepe’ye müdahale ederek bugünü kurtarıyoruz ama geleceği kaybediyoruz.”