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31.05.2019
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Koruma altındaki 117 ağacı kestiler!

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Fotoğraf: DHA

Bartın’da koruma altındaki 117 şimşir ağacını kesen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarma, Arıt Köyü Çerdekaya mevkiinde şimşir ağacı kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Arıt- Şahin köyü yol ayrımında şüpheli minibüsü durduran ekipler, bagaja yüklenmiş 1 metre 20 santim uzunluğundaki 117 şimşir ağacını tespit etti.

Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘Orman Kanunu’na muhalefet’ ve ‘kamu malına zarar verme ve koruma altındaki ağaç türünü kesme’ suçlarından adli ve idare işlem başlatıldı.

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