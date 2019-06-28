Koruma talep eden kadın, boşandığı erkek tarafından öldürüldü

Mersin’de 42 yaşındaki Filiz Kaplan isimli kadın, bu sabah Mersin Üniversitesi’ndeki işine gitmek üzere Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’ndeki evinden çıktığı sırada, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Murat C.’nin silahlı saldırısıyla katledildi.
Kaplan’ı öldüren Murat C. geldiği otomobil ile olay yerinden kaçtı.
Kaplan’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yakınları Kaplan’ın Murat C.’den tehditler aldığını belirtti.
Tehditler karşısında Kaplan’ın devletten koruma talep ettiğini belirten yakınları “Öldükten sonra mı koruma verilecek” ifadeleriyle tepki gösterdi.