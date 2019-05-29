Kosova’da yüksek tansiyon

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetler birliği ROSU’nun bazı Kosovalı Sırpları gözaltına alması üzerine orduyu ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı özel kuvvetleri teyakkuza geçirdi. Gözaltına alınanlar arasında bir Rus vatandaşı olduğu belirtildi.

ROSU, dün sabah Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgedeki 4 kentte düzenlediği operasyonda organize suçlara karıştıkları iddiasıyla aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 13 Sırp vatandaşını gözaltına aldı.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırplara barışı koruma ve kanunlara saygı duyma çağrısında bulundu. Yaşanan gelişmeler üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplayan Vucic, Sırbistan ordusunu ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı özel kuvvetleri teyakkuza geçirdi.

AB yönetiminden Kosova’yı uyarmasını isteyen Vucic, Kosova’nın polislerini kuzey bölgelerden çekmemesi halinde Sırbistan’ın karşılık vereceğini belirtti.

BM GÖREVLİSİNE DE GÖZALTI

Bu arada Vucic, ROSU’nun Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu görevlisi bir Rus vatandaşını da gözaltına aldığını kaydetti.

Gözaltındaki Rus’un Mihail Krasnoşenkov olduğunu söyleyen Vucic, ilgili Rus makamlarına konu hakkında bilgi verdiklerini ifade etti.

Kosova 17 Şubat 2008’debağımsızlığını ilan etmişti. Belgrad, Kosova’nın bağımsızlığını tanımıyor.