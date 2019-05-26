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26.05.2019
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Kötü muameleye karşı Af Örgütü’nden acil kampanya

Af Örgütü, Urfa Halfeti’de gözaltına alınanlara yönelik kötü muameleye karşı “Acil Eylem Kodu”yla imza kampanyası başlattı

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Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye Şubesi, 18 Mayıs’ta Urfa’nın Halfeti ilçesi Dergili Mahallesinde polisler ile HPG’li oldukları iddia edilen kişiler arasında yaşanan çatışma sonrası gözaltına alınan şahıslara ilişkin “Acil Eylem Kodu” ile imza kampanyası başlattı. Halfeti’de 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü polisler ve HPG’liler arasında çıkan çatışmada bir polisin yaşamını yitirmesinin ardından polisin düzenlediği baskınlarda 47 kişi gözaltına alındı.

Af Örgütü gözaltına alınan yetişkinlerin işkenceye ve diğer türde kötü muameleye uğradığına dair güvenilir iddiaların mevcut olduğunu belirtti. 24 Mayıs itibariyle, 22 kişinin serbest bırakıldığını aktaran Af Örgütü, 25 kişinin hala Urfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulduğunu ve bu kişilerin, işkence ve diğer türde kötü muameleye uğrama tehdidi altında olduğunu aktardı.

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Gözaltında işkenceye tabii tutulan kişilerin derhal bağımsız tıbbi desteğe erişiminin sağlanması gerektiği belirten örgüt bunun için acil kodlu bir imza kampanyası başlattı.

İşkence ve diğer türde zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele ya da cezalandırma, uluslararası hukukta ve Türkiye iç hukukunda istisnasız bir şekilde yasaklandığını belirten kuruluş, işkence iddialarını üzerine avukatlardan edindiği bilgileri şöyle aktardı: “Gözaltına alınan bazı kişilerin avukatlarından edinilen bilgilere göre, gözaltındaki pek çok kişinin başlarında yaralanma izleri ve yüzlerinde, bacaklarında ve vücutlarında morarmalar ve kesikler bulunuyor.

Avukatlar bazı kişilerin başlarında dikiş izleri gördüklerini; ancak söz konusu yaralanmaların ne zaman ve nasıl olduğunu belirleyemediklerini belirttiler. Gözaltına alınan bazı kişilerin Bozova Yaylak Jandarma Komutanlığı’nda ters kelepçeli ve yüz üstü yere yatırılmış halde görüntüleri medyada yer aldı.”

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