Köyceğiz’de çıkan yangın söndürüldü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmurla birlikte yıldırım düşmesi sonucu Döğüşbelen Mahallesi Balıklı mevkiindeki ormanlık alanda yangın başladı.

Karayolu kenarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Aydın, yaptığı açıklamada “Yangına 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 su tankeri, 1 iş makinesi, 4 helikopter, 8 teknik personel, 3 memur, 65 yangın söndürme işçisi ve 10 mükellef, söndürme çalışmalarına katıldı. Yıldırım kaynaklı yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Yangında, 2 hektarlık alan kül oldu. Yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı.