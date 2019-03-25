Köylülerin mücadelesi sonuç verdi

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santralinin iptali hakkında açılan 3 davadan ikincisinde karar çıktı.

Köylülerin açtığı davada mahkeme, imar planı değişikliğinin iptali hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Davaların ilkinde ise, Toprak Koruma Kurulu’nun santrala onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.



Büyükorhan ilçesi Karaağız köyünde yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali’ne karşı çıkan köylüler, hem sahada hem de hukuki alanda mücadelelerini sürdürüyor. Santral inşaatının başlamaması için bölgede nöbet tutan köylüler, açılan davalardan sonuç almaya başladı. Köylülerin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada, Toprak Koruma Kurulu’nun santrala onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bu davanın ardından ise köylülere bir sevindirici haber de Bursa 2. İdare Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme, imar planı değişiklikleri hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verdi.