Köylüye mantar toplamak için sınav zorunluluğu

Orman Genel Müdürlüğü, adaçayı, kekik, mantar gibi otsu ve şifalı bitki toplayan orman köylülerinin mesleki yeterlilik belgesi için sınava alınacaklarını duyurdu.

Köylüler, sınava 670 ile bin 120 lira arasında değişen miktarda giriş ücreti ödeyerek girebilecek. Uygulamaya tepki gösteren CHP’li İlhami Özcan Aygun, konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.



Belgesi olmadan bitki toplayan köylülere 500 lira para cezası verilecek. Topladıkları ot ve şifalı bitkileri satarak gelir elde etmeye çalışan yoksul orman köylülerine yeterlilik belgesi almak için sınava girme zorunluluğu getirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca 11 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan tebliğle Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluğu getirilen meslekler yeniden tanımlandı. Tebliğ ile orman üretim işçiliği ile orman yetiştirme ve bakım içşçiliği “tehlikeli ve çok tehlikeli işler” kapsamına alındı.



Orman Genel Müdürlüğü de 13 Şubat’ta bir genelgeyle yerden ve yüksekten orman ürünleri toplayan köylülerin 10 Kasım 2019 tarihine kadar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaları gerektiğini duyurdu. Bu belge olmadan orman ürünü toplayanlara 500 lira idari para cezası verileceği açıklandı.



FAHİŞ SINAV ÜCRETİ



Sınava giriş ücretlerinin yüksekliği dikkat çekti. Orman üretim işçisi için bin 120 TL, otsu ve diğer bitkiler ile mantar gibi odun dışı ürünleri yerden toplayanlar için 670 TL, odun dışı ürünleri yüksekten toplayanlar için ise 885 TL sınav ücreti alınacak. Sınavı geçmek için yüzde 60-70 oranında başarı şartı getirilirken, başarılı olamayanların ödedikleri sınav ücretinin de yanacağı duyuruldu.



MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI



CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Aygun, “Yüzyıllardır ormandan topladıkları ürünlerle geçinen köylülere, Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmesi, hayatın doğal akışına aykırıdır” dedi.



Aygun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti: “Orman köylülerine, genelgede belirtildiği üzere 500 TL idari para cezası kesecek misiniz? Bu insanlardan, bir aylık geçim paraları tutarında sınav ücreti istenmesi vicdani mi?