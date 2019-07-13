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13.07.2019
Anasayfa GÜNCEL KPSS yarın yapılacak

KPSS yarın yapılacak

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yarın gerçekleştirilecek.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı yarın çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 644 bin 557 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılacak.

Sınavın sabah oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür saat 10.15’te yapılacak ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Öğleden sonra 14.45’te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumuna katılacakların da saat 14.30’dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

Adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

Sonuçlar 29 Ağustos’ta

ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos’ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak. 

  • Konu başlıkları:
  • KPSS

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