Kredi borcu kıskacında bir halk: Telefonu sessizde kullanıyoruz!

Kamera: Gamze Türkkaynağı

Mikrofon: Meral Danyıldız

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin nisan raporu Türkiye’nin borç gerçeğini yeniden hatırlattı. Türkiye’de hem firmalar hem de 7’den 77’ye tüm gerçek kişiler borç batağında. 2019 nisan ayı içinde 103 bin kişi bankalara olan kredi borcunu ödeyemedi. Geçen yıl nisan ayında ise bu sayı 84 bin kişiydi. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 2019 yılı ilk dört ayında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 601 bin kişi oldu. Konuya ilişkin ilk durağımız olan Beşiktaş’ta yurttaşlara “Görünene göre tüm hanelerin bankalara borcu var. Sizin de var mı? Borçlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Eğer tasarruf etmeye çalışıyorsanız nelerden kısıyorsunuz?” sorularımızı yönelttik. Halk, borç batağında olduğunu, bir bankadan alıp başka bir bankaya ödeme yaptığını söyledi. İkinci durağımız olan Üsküdar’da ise durum pek farklı değil. Yurttaşlar saray ve çevresine oldukça tepkili.

SİYASİLER BİR GÜNLÜĞÜNE ASGARİ İLE YAŞAMAYA ÇALIŞSIN

Konuştuğumuz vatandaşlar öncelikle temel ihtiyaçlarından dahi tasarruf etmeye çalıştıklarını kaydetti. Devleti yönetenlerin kendilerini vatandaşın yerine koyması gerektiğini belirten bir kişi, “Devletimizi yönetenlere sesleniyorum. Ben asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Kira veriyorum, bir eşim ve bir çocuğum var. 2 bin 500 lira ile kendileri gelsin hem kira ödesinler, hem eşlerini geçindirsinler, hem sosyal aktivitelerini yapsınlar… Bir ay bu parayla yaşamaya çalışsınlar ve eğer ‘Tamam’ diyorlarsa ben de tamam diyeceğim. Parka giderken bile günlük para bulamıyorum. Sadece günü geçirmek derdindeyim” dedi. Borçlardan dolayı sürekli telefonunun çaldığını ve bu sebeple cihazı sessizde kullandığını ifade eden başka bir vatandaş ise hayatından tasarruf etmeye çalıştığını, küçük çocuğu evde beklediği için eve dâhi gidemediğini dile getirdi.