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13.06.2019
Anasayfa EKONOMİ Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sayılarında ve asgari ödeme tutarlarında düzenlemeye gitti

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Kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasının ardından, asgari ödeme tutarında da değişikliğe gidildi.

Kart limitine bakılmaksızın asgari ödeme tutarı yüzde 30 olacak. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek.

Kredi kartı taksitlendirme süresi mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin kredi kartı harcamalarında dokuz aydan on iki aya çıkarıldı. Kurul ayrıca kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verdi. Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde de değişikliğe gidildi.

BDDK açıklamasına göre, kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gidildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26’ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası’na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir.”

ASGARİ ÖDEME YÜZDE 30’A İNDİRİLDİ 

Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Yeni kredi kartlarında ise bir yıllık sürenin dolmasına kadar borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek. 

Önceki düzenlemede kredi kartı limiti 15 bin Türk Lirasına kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun en az yüzde otuzu, 15 ila 20 bin lira arası limitli kredi kartlarının dönem borcunun en az yüzde 35’i, 20 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarının dönem borcunun ise en 40’ının ödenmesi gerekiyordu. 

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