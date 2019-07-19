Kredi kartı borcunu ödeyince cepte nakit kalmıyor: Kredi kartına muhtaç olduk

EKONOMİ SERVİSİ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko Anadolu Ajansı’na verdiği mülakatta ocak-haziran döneminde kartlı ödeme tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’lik artışla 455 milyar TL’ye ulaştığı söyledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı ve banka kartı sayısında sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 14 düzeyinde artışların görüldüğünü ifade eden Canko, toplam kart sayısının da aynı dönemde yüzde 11,3’lük artışla 201,2 milyondan 223,9 milyon adede çıktığını dile getirdi. Bu kartların 67,9 milyonu kredi kartlarından oluşuyor. Böylece yaşı 15 yaş üzerinde olan herkese kişi başı birer kredi kartı düşüyor.

Soner Canko, kartlı ödemelerin sektör bazında dağılımı incelendiğinde ilk altı ayda, geçen yılın aynı dönemine gören en fazla artışın hava yolları alanında yaşandığını belirtti.

Bu yıl gelen yabancı turist sayısındaki artışın da etkisiyle 2019’un ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre hava yollarında yüzde 48’lik artış olduğunu ifade eden Canko, konaklama alanında yüzde 41’lik, yemek alanında yüzde 35’lik, kuyumculuk alanında yüzde 34’lük ve seyahat acentelerinde yüzde 32’lik artış görüldü.

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Canko, kartlara yemek sektöründe altı ayda 22,5 milyar TL’lik, hava yollarında 13,5 milyar TL’lik, konaklamada 9,5 milyar TL’lik ve kuyumculukta 8,5 milyar TL’lik ödeme gerçekleştirildiğini söyledi.

BKM Genel Müdürü Soner Canko, internetten ödeme alışkanlıklarının her geçen gün yaygınlaşması ve artan dijital dönüşümle birlikte internetten ödemelerin yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

İlk altı ayda toplam 86 milyar TL internetten kartlı ödeme yapıldığını söyleyen Canko, “Geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında internetten kartlı ödemelerde yüzde 41’lik artış gerçekleşti. Bu büyüme hızının devam edeceği baz alındığında, 2019 yılı sonunda toplam internetten kartlı ödemelerin 200 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.” dedi.

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Kredi Kartları işlem adetleri artıyor

Canko’nun açıklamalarının üzerine Bankalararası Kart Merkezi’nden yıllara göre kredi kartı verilerini derledik. Kredi kartının hem sayısında hem de kredi kartı işlem adedindeki artış ilgi çekici boyutlara ulaşmış durumda.

2015 Mart ayı

Kredi kartıyla işlem adedi: 243,2 milyon

Kredi kartıyla işlem tutarı: 39,5 milyar TL

2016 Mart ayı

Kredi kartıyla işlem adedi: 258 milyon

Kredi katıyla işlem tutarı: 44,2 milyar TL

2017 Mart ayı

Kredi kartıyla işlem adedi: 278,4 milyon

Kredi kartıyla işlem tutarı: 49,3 milyar TL

2018 Mart ayı

Kredi kartıyla işlem adedi: 309,9 milyon

Kredi kartıyla işlem tutarı: 56,9 milyar TL

2019 Mart ayı

Kredi kartıyla işlem adedi: 350,2 milyon

Kredi kartıyla işlem tutarı: 68,9 milyar tl