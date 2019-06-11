Kremlin: Türkiye’ye S-400 sevkiyatını temmuzda planlıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın mevcut koşullarda dahi S-400 füze savunma sistemleri konusunda Türkiye’ye yönelik sorumluluklarını tam anlamıyla ve hiçbir sapma olmadan yerine getireceğini duyurdu. Açıklama, ABD’de Kongre’nin iki kolundan biri olan Temsilciler Meclisi dün “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” başlıklı kararı onaylamasından sonra geldi.

“Tüm anlaşmalar vaktinde yerine getirilecek”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının temmuzda planlandığını, Moskova ile Ankara arasındaki tüm anlaşmaların vaktinde yerine getirileceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin S-400 sevkiyatı konusunda Türkiye’ye yönelik son eylemlerinin açıkça, doğrudan, alaycı bir şantaj olduğunu belirtti.

Ryabkov “Bu şantaj sadece Türkiye’ye yönelik değil, Rusya ile hukuki şekilde askeri-teknik işbirliğini geliştiren tüm ülkelere yapılıyor” dedi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Washington’ın baskıları sürerken Moskova’nın S-400 anlaşmasının yerine getirilmesini garanti edip edemeyeceği sorusunu şöyle yanıtladı:

“Tüm taahhütlerimiz mevcut anlaşmalar ve diğer belgeler doğrultusunda baştan sona, vaktinde, tam anlamıyla yerine getirilecek.”

ABD Temsilciler Meclisi, S-400’leri alması halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasını ve ABD’nin Düşmanları ile Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımlarının devreye girmesini öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etmişti.

Tasarıda Türkiye’ye tekrar S-400 alımından vazgeçme çağrısında bulunulmuştu.