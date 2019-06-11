Maç sonucu: İzlanda 2-1 Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda’ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.
Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak’ın yönettiği karşılaşma Laugardalsvöllur Stadyumu’nda oynandı.
MAÇTAN NOTLAR
- Ragnar Sigurdsson’un kafa golüyle İzlanda Türkiye karşısında 21’inci dakikada 1-0 öne geçti.
- İzlanda, yine Sigurdsson’un golüyle 32’nci dakikada skoru 2-0’a taşıdı.
- Dorukhan Toköz’ün 40’ıncı dakikadaki kafa golüyle Türkiye farkı 1’e indirdi: İzlanda 2-1 Türkiye.
- Maç bu skorla sona erdi.
İLK 11’LER:
İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Bödvarsson.
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.