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12.06.2019
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Maç sonucu: İzlanda 2-1 Türkiye

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda’ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.

Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak’ın yönettiği karşılaşma Laugardalsvöllur Stadyumu’nda oynandı.

MAÇTAN NOTLAR

  • Ragnar Sigurdsson’un kafa golüyle İzlanda Türkiye karşısında 21’inci dakikada 1-0 öne geçti.
  • İzlanda, yine Sigurdsson’un golüyle 32’nci dakikada skoru 2-0’a taşıdı.
  • Dorukhan Toköz’ün 40’ıncı dakikadaki kafa golüyle Türkiye farkı 1’e indirdi: İzlanda 2-1 Türkiye.
  • Maç bu skorla sona erdi.

İLK 11’LER:

İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Bödvarsson.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.

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