Kriz dükkan kapattırdı

Meral DANYILDIZ

Ekonomik kriz İstanbul’da farklı işkollarındaki yüzlerce esnafın hızla dükkan kapatmasına sebep oluyor. Birçok esnaf, yıllardır hizmet verdiği dükkanını kapatarak yeni sektörlere yöneliyor. Adım başı boş dükkan gördüğümüz İstanbul’da durağımız Mecidiyeköy. İstanbul’un iş ve yaşam dünyasının merkezi olan Mecidiyeköy’de de durum aynı. Yıllardır burada çalışan esnaflarla semtin son yıllardaki değişimini konuşuyoruz.

İlk sözü Yusuf Delibalta alıyor. Delibalta, on yıldır Mecidiyeköy’de olduğunun altını çiziyor. İnsanların ekonomik koşullardan dolayı kırsala gitmek istediğini kaydeden Delibalta, “Burada hep uluslararası çalışan firmalar var ve bu semt tam bir iş merkezi. Ekonominin kötü olmasından dolayı insanlar burada dâhi dükkan talep etmiyor. Artık daha kırsala kaçmaya başladılar çünkü kiralar daha ucuz. Son beş yıldır burası bu durumda. Yürüyüşe çıktığınızda on metre arayla bütün plazalarda boş katlar görüyorsunuz. Küçük dükkanların hali ise daha kötü. Kiracı çıktığı an bir daha kiracı bulmasının mümkünatı yok. Ülkenin durumu bu halde” şeklinde konuşuyor.

EKONOMİK KRİZİ HERKES HİSSEDİYOR

Ekonomik krizin etkilerini iyiden iyiye hissettiklerini ifade eden Delibalta, işaret ettiği dükkanı gösteriyor: “Burada eskiden market vardı fakat beş seneden fazladır boş. Gördüğünüz gibi burası düz ayak, insan seli fakat tutan yok. Bakın üzerinde kiralık yazmıyor. Çünkü umut yok. Reklamı bile kaldırdılar çünkü kimsenin bir talepte bulunmayacağını biliyorlar. Ekonomik kriz yok diyorlar ama kesinlikle yalan. Bunu en iyi hissedenler bizlerdik fakat artık herkes hissediyor.”

Bir diğer esnaf Mehmet Kamuş ile konuşuyoruz. Kamuş, yaklaşık dört senedir Mecidiyeköy’de esnaflık yaptığını ve çevresindeki dükkanların tek tek boşaltıldığını söylüyor. Kamuş, sözlerini “Ben de isterdim bir dükkanım olsun, orada iş yapayım. İnsan kendi dükkanında durmak istemez mi? Sokakta kalacağına dükkanında uyur, işini yapar, evi gibi olur” diyor. Alım gücünün gün geçtikçe zayıfladını ifade eden Kamuş, sözlerini şöyle noktalıyor: “Mal sahipleri kiralarında herhangi bir düşüş yapmıyor. Bu da esnafı sıkıntıya sokuyor. Ekonomik kriz, doların yükselmesi gibi etkenler de alım gücünü zayıflatıyor. Son zamanlarda etrafımızdaki dükkanlar tek tek boşaltıldı. Eskiden asgari ücret bin 600 olduğu zamanlar kirazın kilosunu beş liradan satıyordum, şu an on lira. Asgari ücretin artması ekonomiyi canlandırmaz” ifadeleriyle noktalıyor.

BİRÇOK SEMTTE AYNI PROBLEM VAR

Sözü son olarak İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası’ndan Nizameddin Aşa alıyor. Aşa, yalnızca yiyecek içecek konusundaki taleplerin devam ettiğini kaydediyor: “Bu olay sadece Mecidiyeköy özelinde bir durum değil. Birçok semtte kiralık ve satılık iş yerleri çok fazla var. Bunda ekonominin sıkıntılı olmasının da payı var. Esnaf büyük problem yaşıyor. Bir de bu kadar çok iş yerini piyasa kaldırmıyor. Bakıyorsunuz birçok semtte dükkanlar bomboş, talep görmüyor. Bir de alışveriş merkezlerinin yoğun olması halkın daha çok mahalle arası dükkanlardan ziyade oraya yönelmesine sebep oldu.”

***

Esnaf borcunu ödeyemiyor

Türkiye’de 2019 başı itibariyle 1 milyon 753 bin esnaf bulunuyor.

Kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla geçen yıl esnaf ve sanatkâra kullandırılan kredi miktarı bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla 18,7 milyar liraya ulaştı. Üstelik bu tutara esnafın geçmiş yıllardaki borcu dahil değil.

Esnaflar vadeli çeklerini de ödemekte zorlanıyor. Karşılıksız çek sayısı 2018 Nisan ayında, 40 bin 507 iken 2019 Nisan ayında, 73 bin 730’a yükseldi. Böylece son 1 yıl içinde karşılıksız çek sayısı yüzde 82 artmış oldu. Üstelik 2016’dan beri 5941 sayılı kanun gereğince karşılıksız çek kesenler dolandırıcı olmamalarına rağmen hapis cezası alıyorlar.