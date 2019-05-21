Kriz mutfağı vurdu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizinin nedeninin dış güçler değil kötü yönetim olduğunu söyledi.

Torun, “31 Mart seçimleri öncesi öncelikle esnafı vuran kriz bugün dükkânlardan çıkıp mutfağa girmiştir. Krizin hayatı giderek daha fazla etkiliyor oluşu AK Partinin sorumluluğudur. Cefakâr ev kadınları, gencecik işsizler, sabırlı dar gelirliler artık dayanamaz hale gelmiştir ve İstanbul seçimlerinde de gereğini yapacaktır” diye konuştu.

Torun, hükümetin 31 Mart İstanbul seçim sonuçlarını kabul etmeyip ülkeyi seçim ortamından kurtarmamasının ekonomik krizi derinleştirdiğini söyledi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Seyit Torun

“Kriz öncelikle esnafı vurdu. Şimdi esnaf evlerini, işsizleri, emeğiyle geçinenleri vurmaktadır. Ev kadınlarımız bu mübarek Ramazan’da tencerenin nasıl kaynadığını hepimizden daha iyi biliyor. Kriz dış kaynaklı olsa biz bir kuru ekmeğe de talim ederiz ama kriz kötü yönetimden, demokrasi azlığından ve adil bölüşüm olmamasından kaynaklanmaktadır. Bunu en iyi ev kadınlarımız ve gençlerimiz biliyor. Kriz dış kaynaklı olsa Saray’ı da vurur, Saray’ın etrafındaki zenginleri de vurur. Ama görüldüğü kadarıyla kriz buralara uğramıyor. Bu ülkede bir tek tuzu kuru olanlara kriz yok. Gidin kriz var mı yok mu inşaat işçilerine sorun, ailesinden harçlık alamayan öğrencilere sorun, file dolduramayan emeklilere, tencere kaynatamayan ev kadınlarına sorun. ”

Seyit Torun, krizin derinleştiğinin başka bir göstergesinin de işsizlik rakamları olduğunu belirtti. Torun, özellikle genç işsizliğinin ülke tarihinin rekoru olduğunu söyledi. Torun, “Biz üreten ekonomiyi geliştireceğiz, işe alımlarda liyakat ve kapsayıcılık sözü veriyoruz“ dedi. Torun, “Bizim birinci gündemimiz vatandaşımızın ekonomik durumunu düzeltmektir. İşsize iş, dar gelirliye aş bulmaktır. Bizim kavgayla, tartışmayla işimiz olmaz. Biz kargaşa değil huzur istiyoruz. Biz evimizin huzurunun ülkemizin huzuru olduğunun farkındayız. Biz Türkiye’ye yazık olmasın diyoruz.”