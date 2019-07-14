Kriz ve baskı ortamında kent yönetiminde fark yaratmak

Eser Atak

“Terzi Fikri’nin Fatsa’sında insanı değiştirmek amaçlandı, yaptıkça yapmanın keyfini tattılar. Fatsa şenliğinde şarkı söyleyenler Fatsalılardı.” (Can Hamamcı, Toplumcu Belediyecilik Toplantıları, Ocak 2013, Ankara)

Büyük baskılara, devlet olanaklarının sınırsızca kullanılmasına ve medya propaganda aygıtlarının koşulsuz desteğine rağmen, muhalefet bloğu 31 Mart Yerel seçimlerinde önemli bir başarı gösterdi. Kazanılan bu başarının sürdürülebilir ve büyütülebilir olması için– önceki hatalardan da ders çıkarılarak- belediyelerde yaratılacak başarı hikâyelerinin kritik bir önemi var. Zira yıllardır iktidarın elinde olan bu belediyelerde oluşabilecek başarısızlık, halkın umudunun kırılmasına ve iktidar bloğunun geriletilmesine doğru giden yolda kolayca tökezlemeye sebep olabilir. Bu bakımdan yerelden yükseltilecek bir başarı, genele uzanacak bir iktidar hedefi için önemli bir fırsat olarak görülmeli…

Ne var ki muhalefet bloğunun yöneteceği belediyeler açısından bu dönemde ciddi zorluk ve kıskaçlar bulunuyor. Özellikle Ankara ve İstanbul açısından belediye meclis çoğunluklarının AKP-MHP koalisyonunda olması nedeniyle Belediye Başkanının elinin zayıflatılması; ülkenin ekonomik olarak krize girdiği bu dönemde belediye kaynaklarının azalacak olması; yıllardır kamu kurumlarının merkezi teşkilatlarında “referanssız” iş bulamayan gençler ve ailelerinin belediyelere yoğun bir şekilde iş talebi ve baskısı yaratacak olması; merkezi yönetimin(iktidarın) yerel yönetimler üzerinde geniş vesayet ve denetim uygulaması ve ilerleyen süreç içinde yerel yönetim yasalarında yapılacak yeni düzenlemelerle merkezin yetkilerinin daha da artırılması başlıca zorlukları oluşturuyor.

Yeni stratejilere ihtiyaç var

Belediye başkanlarının kendilerinden kaynaklanmayan yukarıdaki dışsal etkenleri değiştirme olanakları yok. O halde bu darboğaz ve sorunlara rağmen başarılı belediyecilik pratikleri üretmek zorundalar. Böylesine zorlu bir baskı ve kriz ortamında yereldeki yönetim anlayışı ve stratejileri, başarıda önemli bir belirleyici olacak. Peki, bu nasıl mümkün olabilir?

Öncelikle Belediyecilikte vatandaşı sadece ‘hizmet alan’ (müşteri), belediyeyi de sadece ‘hizmet veren’ kurum olarak gören anlayıştan çıkarmak temel bir strateji olarak benimsenmeli… Kentsel ve kamusal mekânı sahiplenme gereği duyan, sahiplenmenin sorumluluk almak ile mümkün olduğunun bilincinde olan kentli yurttaşın oluşturulması, belediyecilik programının en önüne koyulması gereken bir hedef olmalı… Bu bakımdan örneğin sokak temizliği konusunun “ben kirletirim belediyenin görevi onlar temizlesin” düşüncesinden çıkarılarak kamusal ortak mekânların da aynı evimiz gibi temiz tutulması- kirletilmemesi bilincinin toplumun geniş kesimleriyle birlikte filizlendirilmesi, yaygınlaştırılması gerekiyor. Benzer biçimde yeşil alanların korunması, kentin ağaçlandırılması, suyun tasarruflu kullanılması, kaldırımlara araç park edilmemesi, çöpün ayrıştırılması, yayalara saygı duyulması, sokak canlılarının sahiplenilmesi, komşuların haklarının korunması gibi diğer pek çok alanda da bunu geliştirmek mümkün… Belediyenin denetlenmesi için de bilinçli kentli bireylerin varlığı büyük önem taşıyor. Yaşadığı çevreyle ilgili alınan kararlarda söz sahibi olan, bunu talep eden, mahallesindeki asırlık ağacın kesilmesini engelleyen, derelerinin kirletilmesini engelleyecek olan da yine bu sorumlu yurttaş olacaktır. Bunu başarabilmek için “kentini koruyan/kollayan yurttaş ol” kampanyasının mahalle meclisleri, kent konseyleri ve toplumun örgütlü tüm kesimlerinin işbirliği içinde etkili biçimde hayata geçirilmesi önemli bir başlangıç olabilir.

Hizmetini paylaşan kentli

İkincisi kentli yurttaşları tüketici olarak değil, üretici yurttaşlar olarak tanımlayarak kentin insan kaynağını, yönetimin/ belediyenin bir parçası yapmayı hedeflemek gerekiyor. Yurttaşları “yapabildikleri hizmeti birbiriyle paylaşan kentliler” olarak tanımlayarak güçlü bir dayanışma mekanizması örgütlemek önemli ve etkili bir strateji olarak kullanılmalı… Emekli- çalışan öğretmenlerle eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gençleri buluşturmak, gençleri gönüllü olarak belediyenin çalışmalarına katacak mekanizmaları oluşturmak, herhangi bir konuda hizmet veren kentlilerle hizmet almak isteyenleri “Zumbara” benzeri zaman kumbarası sistemiyle bir araya getirmek, vb. uygulamalar önemli bir yönetim stratejisi olarak değerlendirilmeli… Çocuk ve yaşlılarla ilgilenme, eşya-kıyafet dayanışması, küçük ev tamirleri, ev temizliğine destek, enstrüman çalmayı öğretme, alışverişe destek, yemek yapımı, vb. pek çok iş belediye eliyle organize edilebilir ve çoğaltılabilir. Bu paylaşımcı modelin, aynı zamanda piyasacı düzene karşı alternatif bir dünya düzeni yaratmak için yeni bir fırsat oluşturacağını da gözden uzak tutmamak gerek…

Personel ve kaynak yönetimi

Belediye kaynaklarının (emlak, para, personel) etkin ve verimli kullanılması, gelirlerin azalacağı bu kriz dönemi için kritik önem taşıyor. Emlak varlığının belediyeye gelir getirici biçimde iyi yönetilmesi, yandaş kişi ve kurumlara devredilmiş değerli gayrimenkullerin geri alınması zaten başlı başına kaynak yaratma potansiyeline sahip… Kentin öncelik ve ihtiyaçlarıyla uyuşmayan gösteriş ve israf projelerin durdurularak akılcı, şehircilik İlkelerini gözeten, toplumsal adaleti ve kamu yararını esas alan projelerin yaşama geçirilmesi de bütçenin dengeli kullanımında işe yarayacak bir uygulama olarak görünüyor.

Personel yönetiminde başarı için partinin militanı haline gelmemiş, geçimini sağlama derdinde olan mevcut belediye personeli ile iyi ilişkiler geliştirilerek bu kişilerin çaba ve gayretinin en üst düzeye çıkarılması kilit önemdeki işlerin başında geliyor. Mevcut yapıya, uzmanlık ve birikimini kanıtlayan kadrolarda takviye yapılması halinde büyük bir sinerjinin ortaya çıkacağı rahatlıkla söylenebilir. Yeni atanacak kadroların deneyimli, takım çalışmasına inanan, çalışkan ve dürüst (maalesef özellikle belirtmek gerekiyor) kişilerden oluşturulması ilk yapılması gereken işi oluşturuyor.

Temel kamusal hizmetler

Kentlerde ulaşım, su, barınma, eğitim, ucuz gıdaya erişim temel insani ihtiyaçlar arasında ilk sıralarda buluyor. Özellikle işsizliğin rekor kırdığı bir dönemde bu ihtiyaçlar dar gelirli aileler için yaşamsal önemde… Muhalefetin su ve ulaşımda vaat ettiği indirimler ve bu konuda yakın zamanda atılan adımlar bu politikanın ilk olumlu yansıması olarak göze çarpıyor. Eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihmal ettiği devlet okullarının iyileştirilmesi, yine müfredatta yeterince verilmeyen felsefe, sanatsal, sportif kurslar ve aktiviteler belediyelerce ortak bir politika olarak yaşama geçirilmeli… Belediyeler stratejik planlarını ve hedeflerini bu amaca göre yeniden düzenlemeli, çocuk, genç ve kadınlara yönelik çağdaş eğitimi ikame eden çalışmalara her zamankinden fazla bütçe ayırmalı…

Gökyüzünden İstanbul

Ucuz ve sağlıklı gıda konusunda ise İzmir ve Ovacık’taki çalışmalar örnek alınabilir. İl genelinde tarım kooperatiflerinin desteklenerek Belediyelerce doğrudan alım yapılması kent çeperindeki tarımı ve çiftçiliği geliştirdiği gibi, büyük kentlerdeki gıda fiyatlarının denetlenmesine de yardımcı oluyor. Bu dönemde belediyeler bu modeli daha da ileriye taşıyarak kent halkının sağlıklı ve ucuz gıdaya erişiminde öncü rol üstlenmeli…

İşbirliği ve dayanışma

Muhalefet belediyeleri arasında ortak anlayış ve dayanışmanın geliştirilmesi diğer bir önemli strateji olabilir. Güçsüz belediyelerin kardeş belediye protokolleri ile güçlü olanlarca desteklenmesi, kırsala yakın hizmet veren belediyelerdeki yerel ürünlerin yine kooperatif örgütlenmeleri yoluyla satın alınması, bu yörelere ekonomik destek mekanizması olarak kullanılabilir. Ortak program açısından ise toplumsal adaleti sağlayan hak temelli iyi uygulamaların muhalefet belediyelerince uygulamaya konulması, yeni bir toplumcu/halkçı belediyecilik modelinin ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Özetle, ekonomik krizin derinleştiği ve merkezin vesayeti altında çalışacak olan belediyelerde özgün bir belediyecilik modeli ortaya koyulması için yeni stratejik yaklaşımlara ihtiyaç var. Bu programın ana unsurları ise klasik hizmet belediyeciliği yaklaşımı yerine, kentlileri kamusal mekâna ve kendi geleceğine sahip çıkan aktif yurttaşlar olarak gören; yerel demokrasiyi geliştiren; kentli yurttaşlar arasında dayanışma ve paylaşım ağı ören; ulaşım, su, gıdaya erişim, eğitim gibi kentsel hizmetleri bir hak olarak tanımlayan; kentsel kaynakların planlanmasında toplumsal adaleti sağlayan; kaynak ve personel yönetiminde kamucu ve akılcı yaklaşım sergileyen ve kendi aralarında da işbirliğini geliştirebilen yerel yönetimlerle ete kemiğe bürünebilir.