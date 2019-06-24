Ankara Batıkent’te Nar Kadın Dayanışması’ndan kadınlar, krize karşı ortak mutfak kurdu.
Türkiye’de artan hayat pahalılığına karşı dikkat çekmek isteyen kadınlar, Batıkent’te bir araya gelerek ‘Ortak Mutfak’ kurdular.
“Pahalılık mutfaklarımızı yakıyor, tenceremizde dert kaynıyor” diyen kadınlar, kolektif şekilde aldıkları malzemeler ile çilek reçeli yaptılar.
“Tencereyi birlikte kaynatıyoruz, çilek reçellerimizi kavanoza dolduruyoruz” diyen kadınlar, İşsizlik,yoksulluk ve pahalılığa karşı halkın sorunlarının halkın dayanışması ile çözüleceğini ifade ettiler.