Krize karşı sosyal projeler

31 Mart’ta seçildiği halde hukuksuz YSK kararıyla mazbatası elinden alınan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri için yeni vaatlerini açıkladı. Ekonomik krizin etkileri karşısında yurttaşa maddi açıdan rahatlama sağlamayı amaçlayan sosyal projeler geliştiren İBB Başkan Adayı, bunları, “İstanbul’da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler” başlığı altında topladı.

31 Mart öncesinde ‘çılgın projeler’ yerine yurttaşa dokunan projelerle seçim kampanyasını yürüten İmamoğlu, 23 Haziran’a giderken de sosyal projelere verdiği ağırlığı artırmış. CHP’li adayın projelerinin merkezinde özellikle ulaşım, eğitim ve tarımla birlikte çocuklara ve annelere dair vaatler vardı.

İmamoğlu, AKP’nin vaatlerinin, kendi projelerinin kötü birer kopyası olduğunu vurgulayarak, “Karşımızda tam bir ‘kopyala-yapıştır kampanyası’ var” diye konuştu.

İmamoğlu’nun basın toplantısında vurgu yaptı en önemli konu, “İstanbul’daki israf düzeni” oldu. Bir avuç insanın İstanbul’u ‘rant kapısı’ haline getirdiğinin altını çizen İmamoğlu, “İstanbul’un nimetlerini 16 milyon insana adil bir şekilde paylaştıracağım” dedi.

Konuşmasında, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik” sözlerine gönderme yapan İmamoğlu, “Kente ihanet edenlere kent emanet edilmez” dedi.



CHP’li İBB Başkan Adayı’nın 23 Haziran’a dönük dikkat çeken projeleri şöyle:

ULAŞIM

• 12 yaş altı çocuklar ücretsiz faydalanacak.

• 0-4 yaş arası çocuğu olan anneler ücretsiz faydalanacak.

• İlk yarım saatte tüm aktarmalar ücretsiz olacak.

• 25 yaş altı gençlere ulaşım yüzde 40 indirimli olacak.

İmamoğlu’nun sunumuna göre İstanbul’daki bir aile, ulaşımdaki bu indirimler sayesinde yıllık ortalama 2 bin 500 TL tasarruf edecek.

SAĞLIK

• 40 semte doğumhane.

• 20 kadın sağlığı tarama merkezi.

• 10 ilçede çocuk sağlığı merkezi.

• 3 tane ağız ve diş sağlığı merkezi.

• 5 tane işçi sağlığı ve mesleki hastalık merkezi.

• 4 tane bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon merkezi.

EĞİTİM

• 75 bin öğrenciye aylık 400 TL karşılıksız burs

• 10 bin öğrenciye yurt imkanı

• Ücretsiz etüd merkezleri

• 15 bin metrekareye kurulacak, Avrupa’nın en büyük 10 kütüphanesinden biri olacak, 5 milyonu aşkın kitap ve 50 milyon dijital doküman barındıracak Saraçhane Gençlik Kütüphanesi.

BAĞIMLILIK VE ÇOCUK İSTİSMARI

• 4 adet bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon merkezi kurulacak.

• Mahalle çözüm merkezleri ve psikolojik destek merkezleri kurulacak.

• Çocuk istismarı ile mücadele birimi kurulacak.

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TARIM

150 mahallenin analiz edildiğini söyleyen İmamoğlu, kent tarımının, dolayısıyla köy pazarlarının, arıcılığın, süt üretimimin destekleyeceğini söyledi. İmamoğlu, uygun mahalleler için turizm imkanlarının da yaratılacağını kaydetti.

DİĞER PROJELER

• Kültür sanat merkezi olmayan ilçe kalmayacak.

• ‘Yürü be İstanbul’ projesiyle her 10 bin adımda 1 puan kazanılacak. Kazanılan puanlarla ulaşımdan kültür sanat etkinliklerine kadar birçok başlıktaki İBB hizmetinden ücretsiz faydalanılabilecek.

• 15 yeni müze şehre kazandırılacak.

• Üreticiden tüketiciye gıda zinciri kurulacak.

• ‘Halk süt’ projesi ile yurttaşlar ucuz ve sağlıklı süte ulaşacak. İlkokul çocuklarına ücretsiz süt dağıtımını İBB yapacak

• ‘Genç kart’ ile 25 yaş altı tüm gençler İBB hizmetlerinden yüzde 40 indirimle yararlanacak.

• Engelliler için 10 yeni gündüz bakımevi açacak.

• 10 yeni huzurevi ve 5 yeni Alzheimer gündüz bakım evi açılacak.

• 150 yeni kreş açılacak.

• Sitelerde yapı izni için kreş zorunluluğu getirilecek.

• 10 bölgede istihdam ofisleri açılacak.

• Kadın emeği ofisi kurulacak.

• Yoksullara 200 TL’den 20 bin 20 TL’ye kadar maddi katkı sağlanacak.

• 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere sosyal tesislerde yüzde 40 indirim sağlanacak.

• Tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulacak. İstanbul’un sağlıklı et ve ucuz tarım ürünlerine ulaşmasının önü açılacak.

‘HENÜZ KOPYALANMADI’: İŞSİZLİK DESTEK PAKETİ

İmamoğlu, ekonomik kriz karşısında yurttaşlara 5 ayrı destek paketi hazırladı. Geçim, eğitim, evlilik ve sofra destek paketleri 31 Mart seçimlerinden önce de projeleri arasında yer alan İmamoğlu, bu kez ‘işsizlik destek paketi’ni de bunlar arasına ekledi. Bu paketin yeni olduğunu ve ‘henüz kopyalanmadığını’ söyleyen İBB Başkan Adayı, içeriğine dair ise şu bilgileri verdi:

• İBB İstihdam ofislerine başvuran her işsiz, iş bulana dek toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.

• Yoksulluk sınırı altında geliri olan hanelerdeki işsizlerin Genel Sağlık Sigortası katılım payını İBB ödeyecek.

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İnceleme yapan müfettiş AKP’den aday olmuş!

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü ilçesinde belediye başkanlığı döneminin İçişleri Bakanlığı tarafından mercek altına alındığını doğruladı. İmamoğlu, incelemenin başındaki ‘müfettişin’ daha önce AKP’den aday olmuş bir kişi olduğunu söyledi ve “Yapılan işlem siyasidir” dedi. CHP’li aday, müfettişlerin istediği kadar inceleme yapabileceğini de sözlerine ekledi.

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6 Mayıs-23 Haziran arasının raporu hazırlanacak

6 Mayıs’ta YSK kararıyla mazabatası elinden alınan İmamoğlu, bu süreden 23 Haziran’a kadar olan aralıkta belediyede neler yapıldığını da seçildikten sonra raporlaştırarak kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi. İBB adayı, tüm ihalelerin inceleneceğini de sözlerine ekledi.