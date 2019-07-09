Krizin yükü halka

Ekonomistlerin yerel seçimlerden sonra geleceğini öngördüğü zam yağmuru AKP’nin Meclis’e sunduğu yeni torba yasayla devam ediyor. Pakete göre ‘Varlık Barışı’ 6 ay daha uzatılacak, yurtdışına çıkış harcı zamlanacak, klonlanmış telefonlar 250 TL verilmezse 4 ay içinde kullanıma kapatılacak.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomi ağırlıklı yeni bir torba yasanın ayrıntılarını açıkladı. “Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz” diyen Muş, “Yurtdışına çıkış harcının 15 TL’den 50’ye çıkarılmasını teklif ediyoruz” açıklaması da yaptı.

Muş’un açıklamasında göre klonlanmış IMEI numarası taşıyan telefonlar da 250 TL karşılığında kullanılabilecek: “Yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Telefonların sisteme dahil olması için bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde sisteme entegre edilecek. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI’ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak.”

ŞİRKET BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Muş, finansal sistemde bulunan şirketlerin borçlarının da yapılandırılacağını açıkladı: “Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için bir düzenleme getiriyoruz. Geçmiş dönemde İstanbul Yaklaşımı olarak yapılan buna benzer bir sistem kurulmasını öngörüyoruz. 2 yıllık sürede şirketler kanunda belirtilen şartlar ve çerçeve içinde şirketlerin müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacaktır.”

İSTANBUL YAKLAŞIMI NEDİR?

İstanbul Yaklaşımı, kriz nedeniyle kaynak kaybına uğrayan ve ağır borç yükü altına giren üretici sektörlere, bankalar aracılığıyla kaynak aktarma sürecine verilen isim. Geçmişte Türkiye’nin IMF’den sağladığı kaynağın 3 milyar dolarlık kısmı bankaların sermayelerini güçlendirmede kullanılmıştı. Bankalara aktarılan bu kaynağın yüzde 60’ı üretici sektörlerde darboğaza girmiş şirketlere kredi olarak dağıtılmıştı.

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Bağımsızlıkta sona gelindi

AKP, torba yasayla Merkez Bankası’nın kârının yüzde 20’sine denk gelen ‘yedek ihtiyat akçesi’ uygulamasının oranını da yüzde 10’a düşürmeyi planlıyor. Muş, bunu şöyle açıkladı: “Merkez Bankası’nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Kanunda belirtilen düşüşler yapıldıktan sonra yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz. Bu aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale gelmiş olacaktır. Gene zorunlu karşılıklarla ilgili pasif tarafında değil, aktif tarafına da bakmak suretiyle bu karşılıkların belirlenmesi adına Merkez Bankası’na bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz.”

Muş ayrıca, Merkez Bankası Başkanı’nın Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmasının hukuka uygun olduğunu da öne sürdü.

2001 ekonomik krizi ardından getirilen “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı” ilkesi, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması ardından atılan bu adımla birlikte fiilen tarihe karışıyor.

‘ÜLKESİNİ UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR’

Erdoğan yönetiminin ekonomiye dair attığı adımlar dış basında da yankılanmaya devam ediyor. İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), Erdoğan’ın MB Başkanı Çetinkaya’yı görevden alma kararını ‘pervasız’ olarak nitelendirdi. FT analizinde, “Erdoğan ateşle oynuyor” dendi.

Almanya’da yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de dış politikadaki gelişmelerle birlikte Erdoğan’ın ekonomiye dair hamlelerini yorumlayarak, “Ülkesini uçuruma sürüklüyor. Merkez Bankası Başkanı’nın görevinden alınması bunun başka bir işareti” görüşüne yer verdi.