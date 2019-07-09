29.1 C
Istanbul
09.07.2019
Anasayfa SİYASET Krizin yükü halka

Krizin yükü halka

Seçim dönemlerinde halkın gözünü boyamak için yapılan indirimler ve zam ertelemeleri sonrasında gerçek tablo ortaya çıkıyor. AKP, yeni torba yasayla krizin faturasını bir kez daha halka kesiyor

birgun.net birgun.net

Ekonomistlerin yerel seçimlerden sonra geleceğini öngördüğü zam yağmuru AKP’nin Meclis’e sunduğu yeni torba yasayla devam ediyor. Pakete göre ‘Varlık Barışı’ 6 ay daha uzatılacak, yurtdışına çıkış harcı zamlanacak, klonlanmış telefonlar 250 TL verilmezse 4 ay içinde kullanıma kapatılacak.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomi ağırlıklı yeni bir torba yasanın ayrıntılarını açıkladı. “Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz” diyen Muş, “Yurtdışına çıkış harcının 15 TL’den 50’ye çıkarılmasını teklif ediyoruz” açıklaması da yaptı.

Muş’un açıklamasında göre klonlanmış IMEI numarası taşıyan telefonlar da 250 TL karşılığında kullanılabilecek: “Yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Telefonların sisteme dahil olması için bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde sisteme entegre edilecek. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI’ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak.”

ŞİRKET BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Muş, finansal sistemde bulunan şirketlerin borçlarının da yapılandırılacağını açıkladı: “Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için bir düzenleme getiriyoruz. Geçmiş dönemde İstanbul Yaklaşımı olarak yapılan buna benzer bir sistem kurulmasını öngörüyoruz. 2 yıllık sürede şirketler kanunda belirtilen şartlar ve çerçeve içinde şirketlerin müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacaktır.”

İSTANBUL YAKLAŞIMI NEDİR?

İstanbul Yaklaşımı, kriz nedeniyle kaynak kaybına uğrayan ve ağır borç yükü altına giren üretici sektörlere, bankalar aracılığıyla kaynak aktarma sürecine verilen isim. Geçmişte Türkiye’nin IMF’den sağladığı kaynağın 3 milyar dolarlık kısmı bankaların sermayelerini güçlendirmede kullanılmıştı. Bankalara aktarılan bu kaynağın yüzde 60’ı üretici sektörlerde darboğaza girmiş şirketlere kredi olarak dağıtılmıştı.

***

Bağımsızlıkta sona gelindi

AKP, torba yasayla Merkez Bankası’nın kârının yüzde 20’sine denk gelen ‘yedek ihtiyat akçesi’ uygulamasının oranını da yüzde 10’a düşürmeyi planlıyor. Muş, bunu şöyle açıkladı: “Merkez Bankası’nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Kanunda belirtilen düşüşler yapıldıktan sonra yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz. Bu aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale gelmiş olacaktır. Gene zorunlu karşılıklarla ilgili pasif tarafında değil, aktif tarafına da bakmak suretiyle bu karşılıkların belirlenmesi adına Merkez Bankası’na bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz.”

Muş ayrıca, Merkez Bankası Başkanı’nın Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmasının hukuka uygun olduğunu da öne sürdü.

2001 ekonomik krizi ardından getirilen “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı” ilkesi, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması ardından atılan bu adımla birlikte fiilen tarihe karışıyor.

‘ÜLKESİNİ UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR’

Erdoğan yönetiminin ekonomiye dair attığı adımlar dış basında da yankılanmaya devam ediyor. İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), Erdoğan’ın MB Başkanı Çetinkaya’yı görevden alma kararını ‘pervasız’ olarak nitelendirdi. FT analizinde, “Erdoğan ateşle oynuyor” dendi.

Almanya’da yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de dış politikadaki gelişmelerle birlikte Erdoğan’ın ekonomiye dair hamlelerini yorumlayarak, “Ülkesini uçuruma sürüklüyor. Merkez Bankası Başkanı’nın görevinden alınması bunun başka bir işareti” görüşüne yer verdi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,220AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu: 23 Haziran’dan önce İBB’de kullanılan araçlar değiştirildi

birgun.net -
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı radyo yayınında 23 Haziran öncesinde İBB'de kullanılan...
Devamını Oku

Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 21’e yükseldi

birgun.net -
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği...
Devamını Oku

Mecidiyeköy’de 5 katlı binada yangın

HABER MERKEZİ -
Mecidiyeköy’de bir binanın çatısında yangın çıktı.
Devamını Oku

Şule Çet davası için İzmir’den destek

birgun.net -
ARDA ÖZARDAAnkara’da, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet’in...
Devamını Oku

İstanbul için acil çağrı

birgun.net -
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi hazırladığı İstanbul Çevre Durum Raporu'nda kentin hava,...
Devamını Oku

Tünel inşaatında iş cinayeti

birgun.net -
Çanakkale'de tünel inşaatında bir aracın çarptığı işçi hayatını kaybetti.
Devamını Oku

Mulan’ın resmi fragmanı yayınlandı

birgun.net -
Walt Disney Feature Animation tarafından üretilen ve Türkiye'de 1999 yılında gösterime giren Mulan filmi tekrar beyaz...
Devamını Oku

‘Tayyip Erdoğan’ın uçağına asla ve kat’a binmeyeceğim’ diyen Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan’ın uçağına bindi

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden gazetecilerle verdiği...
Devamını Oku

Alman bilim insanlarından İstanbul’da deprem uyarısı: 7,1 veya 7,4…

birgun.net -
Kiel'de bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi'nde...
Devamını Oku

Adalet Bakanı’ndan baklavacı magandalarla ilgili açıklama

birgun.net -
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Pendik'te trafikte hamile kadına saldıran Seydioğlu Baklavaları'nın...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi