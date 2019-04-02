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02.04.2019
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KRT TV’den AA’ya: Hizmet alamadık, paramızı iade edin

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KRT TV, seçim gecesi İstanbul’da CHP adayı öne geçecekken oy verilerinin Anadolu Ajansı tarafından durdurulmasını eleştirdi.

KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut, Anadolu Ajansı’na seçim sonuçlarını aktarması için para ödediklerini ancak hizmet alamadıklarını ifade etti.

İade çağrısında bulunan Bulut, “İşin bir de böyle ticari boyutu var” dedi. KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut, Anadolu Ajansı’na seçim sonuçlarını birçok yayın organına aktardığı gibi kendilerine de aktarması için para ödediklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Haram zıkkım olsun. Hizmet, servis alamadım, izleyiciye aktaramadım. Neden benim paramı aldın o zaman. O zaman paramızı iade edin. Herhangi bir yerden hizmetini alamadıysan, ‘ver kardeşim paramı’ dersin. O da iade eder. İşin bir de böyle ticari boyutu var.”

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‘Medyaya seçim sonuçlarını servis etmek için para alıyor’

Adnan Bulut’un o sözleri şöyle:

“Anadolu Ajansı medyaya, seçim sonuçlarını servis etmek için para alıyor. Bir sözleşme gönderdiler biz sözleşmeyi imzaladık. ‘Şu kadar da para yatıracaksınız’ dediler, biz de bu parayı yatırdık. Anadolu ajansı bunun karşılığında yüzlerce kurum gibi bize bu sandıktan gelen verileri servis etmeye başladı. Dün 14 saat boyunca bana servis yapmadı.

Burada çalışan 66 tane arkadaşım var benim. Onların emeğinden kırptım sana para verdim, sağlıklı sonuç veresin diye. Haram zıkkım olsun. Hizmet, servis alamadım, izleyiciye aktaramadım. Neden benim paramı aldın o zaman. O zaman paramızı iade edin. Her hangi bir yerden hizmetini alamadıysan, ‘ver kardeşim paramı’ dersin. O da iade eder. İşin bir de böyle ticari boyutu var.”

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