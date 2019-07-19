Kuantum bilgisayarı için yeni adım: Önemli gelişme kaydedildi

The Guardian’da yer alan habere göre ünlü kuantum fizikçisi Profesör Michelle Simmons liderliğindeki Avustralyalı araştırma ekibi, araştırmacıların on yıl içinde çok daha fazla hesaplama gücüne yol açabileceğini umdukları kuantum bilgisayarı çalışmalarında büyük bir gelişim kaydettiğini açıkladı. Nature dergisinde yayımlanan makalede, araştırmacıların atomdaki kesiciler sayesinde ilk iki kapıya erişebildiklerini ve birbirleriyle daha önce 0.8 nanosaniyede elde edilenden 200 kat daha hızlı bir şekilde iletişim kurdukları belirtildi.

Qubit kuantum bitidir. Bu tasarımda, silikondaki tek fosfor atomlarından yapılmıştır. Standart hesaplamada, bir bit iki durumdan birinde bulunabilir – 1 veya 0. Qubitler için, bir süperpozisyon olarak adlandırılan, eş zamanlı olarak 1 veya 0 veya her ikisi de olabilir. Her iki durumda da eşzamanlı olarak var olabilmek sayesinde, bu durum sorunları bitlerden çok daha hızlı çözebilir. Bu, mevcut bilgisayarlardan çok daha hızlı işlem yapılmasını sağlar, bu da karmaşık sorunların çok daha hızlı bir şekilde çözülebileceği anlamına geliyor.

Simmons, araştırma ekibi ile yapılan çalışmanın hatalara yer olmayan, ama çok faydalı olan, “acımasızca sistematik” olduğunu ifade etti.