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28.03.2019
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Küba ile Google arasında ‘internet altyapısını güçlendirme’ anlaşması

birgun.net birgun.net

Google ve Küba hükümeti arasında, ada ülkesinin internet altyapısını güçlendirmeye yönelik bir anlaşma yapıldı.

Google ve Küba’ya ait yerel telekomünisyon kuruluşu ETECSA arasında, ada ülkesinin internet altyapsını iyileştirmeye dönük bir anlaşma imzalandı.

Ortaklığın, Google ile Küba ağları arasında endüstride “eşleştirme” olarak bilinen bir süreçte masrafsız ve doğrudan bir bağlantı tesis edeceği belirtiliyor.

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Buna göre ada ülkesi, önümüzdeki süreçte devreye girecek bir denizaltı fiber-optik kablosuna fiziksel olarak bağlanarak kesintisiz ve maliyetsiz bir bağlantıya erişebilecek.

Ayrıca anlaşmanın, kullanıcıların Google içeriklerine bağlanma maliyetini de düşürmesi bekleniyor.

Google ve ETECSA tarafından yapılan ortak basın toplantısında, “Bu internet trafik değişimi hizmetinin uygulanması, ETECSA’nın ülkenin kalkınması ve bilgisayarlaşmasına dönük stratejisinin bir parçası” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, “Bu anlaşma, ABD şirketlerinin ETECSA ile iş geliştirme konusunda ilgilerinin sürdüğünü gösteriyor” denildi.

Söz konusu anlaşma, tarafların ortak çalışacak mühendis ekipleri oluşturmasını da kapsıyor.

Şu an için Küba, Karayiplerden Venezuela’ya uzanan bir fiber optik bağlantıyı kullanıyor. Ada ülkesinin mevcut durumda düşük ancak artan internet kullanımı için bu bağlantının geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Google, Havana’da küçük bir pilot görüntüleme merkezi kurmuştu ve 2016 yılında internet kullanıcılarının markalı içeriğe daha hızlı erişmesini sağlayan bir anlaşma imzalamıştı.

Eski Google İcra Kurulu Başkanı Eric Schmidt, geçen yıl iki kez haziran ayında Havana’da ve eylül ayında Google’ın New York ofisinde Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile bir araya gelmişti

Google’ın Küba’ya girme girişimleri, bir süredir Çinli şirketlerin yatırımları nedeniyle geri planda kalıyordu.

KaynakSputnik
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