Küba’dan ABD’nin ambargolarına tepki: Zaferi biz kazanacağız

ABD’nin Küba’ya yönelik ambargolarının ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer de ABD’den Küba’ya yapılan grup turlarına ve yolcu gemisi seferlerine yasak getirildi.

Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Küba’nın yeni tehditler veya kısıtlamalar nedeniyle korkutulamayacağını, ABD’nin Kübalıların yaşam standardına zarar vermeyi planladığını vurgulayarak “İş, yaratıcılık, çaba ve direniş bizim cevabımız. Bizi boğmaya çalışıyorlar, başaramayacaklar. Bizi durduramazlar. Yaşayacağız ve zaferi biz kazanacağız “dedi.

Venezuela müzakere edilemez

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya verilen desteğin müzakere edilemez olduğu vurgulayan Canel, “ABD’nin uyguladığı seyahat yasağını reddediyoruz. Küba, anayasa ile kabul edilmiş Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivarcı Chavista Devrimi ve halkı ile dayanışma içindedir ve müzakere edilemez” ifadeleri yer aldı.

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‘Komünizme taviz veremeyiz’

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, son yasakla ilgili açıklamasında, “Küba Batı Yarıküre’de istikrarı bozan bir rol oynamaya devam ediyor; Venezüella ve Nikaragua gibi ülkelerde ABD’nin hasımlarını destekliyor” gerekçesini getirdi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da “Küba komünist olmaya devam ediyor. ABD’nin eski yönetimi ise tarihsel olarak en saldırgan hasımlarımızdan birine çok fazla taviz verdi” diye konuştu.

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Yaptırımların kapsamı genişledi

Trump yönetiminin bu son yaptırımıyla Küba’ya sadece turistik değil eğitim ve kültürel amaçlı turlara da son verildi. Yolcu gemilerinin yanı sıra özel yatlar ve balıkçı teknelerinin de Küba’da durması yasaklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘aile ziyareti ve diğer yasal seyahat biçimleri’ kapsamında Küba’ya ticari seyahatlerin devam edeceğini, ancak özel yat ve uçaklara yasak getirildiğini duyurdu.

Sputnik’in haberine göre böylece Küba’nın komünist yönetimiyle birlikte halkını da cezalandıran ABD Başkanı Donald Trump, birbiri ardına getirdiği yasaklarla selefi Barack Obama’nın 2016’da başlattığı Küba ile ilişkileri normalleştirme adımlarını tersine çevirdi. ABD vatandaşları, Küba’ya giderken daha çok gemi yolculuğunu tercih ediyordu. Bu yıl ocak-nisan ayları arasında 143 bine yakın Amerikalı Küba’ya bu yolla giderken, uçakla seyahat edenlerin sayısı da 115 bine ulaştı.