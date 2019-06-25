Aycan KARADAĞ

İzmir Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz başkanlığının ilk aylarını, çalışmalarını ve projelerini değerlendirdi. 31 Mart’ta seçilir seçilmez vakit kaybetmeden kolları sıvadıklarını belirten Kırgöz, yapılan çalışmalarla Dikili’ye hareket getirdiklerini söyledi. Her şeyin çok güzel olacağını ifade eden Kırgöz, “Dikili’de küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yarattığımızı görüyorum. Bunu halk da söylüyor” dedi.

6 aydır ödenmeyen işçi maaşlarının 4 ayını topluca ödediklerini söyleyen Kırgöz, “Mali sıkıntılar ile ilgili daha önce belediye meclis üyeliği deneyimim ve belediyeyi iyi tanımam ile olayları ele aldık ve müdahalelimizi yaptık. Büyükşehir ile hızlı bir şekilde iletişime geçtik. Birlikte işbirliği yaparak Dikili’nin sorunlarını çözmek için çalışmalara başladık” diye konuştu.

ORTAK AKIL İLE HAREKET EDİYORUZ

Dikili’de peşpeşe projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Kırgöz, “Kendi imkânlarımızla çalışmalara başladık. Park bahçe, temizlik, destek hizmetleri ve fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz sahada. Halktan olumlu geri dönüşler var. Çalışma azmimizi bu daha da kamçılıyor. Sabah 7.30’da sahaya çıkıyoruz. Yapılan işleri kontrol ediyoruz. Bu çalışanlarımıza sinerji katıyor” ifadelerini kullandı.

Dikili’de gayet güzel şeyler oluyor diyen CHP’li başkan, “Her şey çok güzel olacak. Dikili, hizmet noktasında geri kalmıştı. Bizim göreve gelmemizle birlikte tüm personelimiz ile birlikte çok kısa bir sürede uyum sağladık. Belediyede öyle büyük bir kadro değişikliğine gitmedim. Her şey gayet olumlu. Dikili’de gayet güzel şeyler oluyor. Ortak akıl ile hareket ediyoruz. Halkın taleplerini dinliyoruz. Onların öncelikleri bizim için önemli” şeklinde konuştu.

SORUN PLANSIZLIK

Belediyede yaptıkları tasarruf tedbirlerinden bahseden Kırgöz, 300 bin liralık akaryakıt giderini 150 bin liraya düşürdüklerini, kiralık araçların 15 tanesini iade ettiklerini elirterek şöyle dedi: “Emekli olan arkadaşlarımızın giderleri belediyemizden düştü. Çok acil olmayan konular dışından alım yapmıyoruz. 50 günlük görev sürecimizde aldığımız küçük tedbirler ile aylık yaklaşık 750 bin lira gibi bir tasarruf yapmış olduk. Mal alımlarıyla birlikte 1 milyon lira gibi bir tasarruf ettik. Belki İzmir’de ilçe belediyelerde mali açıdan en sıkıntılı olan belediye bizizdir ama Dikili’nin sorunu parasızlık değil plansızlık. Biz planlayarak harcamalarımızı yaptıktan sonra altı yedi ay gibi bir sürede borcunu ödeyebilen, itibarlı günlerine dönen bir belediye haline geleceğiz.”

Adil Kırgöz

HER ŞEY DÜZENE GİRİYOR

İlçedeki kaldırım, park ve yollardaki sorunları çözmede başladıklarını ifade eden Kırgöz, “Belediyemizin kullandığı depolara el attık. Dikili’de her şey düzene giriyor. Gözle görülür bir yenilik var. Eskiden hiç işe gelmeden maaş alan personel vardı. Şu an belediyede ne kadar personel çalışıyorsa hepsi işinin başında. Halk, belediyeye geldiğinde de bunu görüyor, sokakta da bunu görüyor” dedi. Dikili’ye getirdikleri hareketten dolayı halkın 5 yılın sonunda neler yapacaklarını merak ettiğini aktaran Kırgöz, “Dikili’de hızlı bir dönüşüm gerçekleşti.

Projelerimiz var. Eski belediye binamızın yıkılıp yenilenme çalışması var. Kültür projelerimiz var. Dikili için önemli olan Çandarlı bölgesinden Barışlı bölgesinin arkasından geçen bir çevre yolumuz var. Ekiplerimiz orada yapacağı çalışma ile Dikili’nin trafiği yüzde 60 rahatlayacağını düşünüyoruz. Çalışmalarımız çok. Önümüzdeki günlerde birçok projemizi hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.