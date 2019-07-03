küçük İskender okurlarına böyle veda etmişti

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Haziran 2018’te saptanan tümörler, metastazlar, o, bu: Sancılı, keyifsiz bir yolun başlangıcı benim için. Bugüne güzel geldiğimizi düşünüyorum; böyle de gittiği yere kadar gidecektir. Kaç kuşaktır sizinle olduğumdan dolayı samimiyetle söylüyorum ki çok mutluyum. Arşivimdeki, masamdaki, aklımdaki her şeyi toparlamaya, yarım bırakmadan size teslim ederek fişi çekmeyi planlıyorum.

Umarım, zamanım yeter. Dostça kalın.

Yazarımızı, şairimizi, dostumuzu yitirdik. Dergimizdeki köşesinden sizlere seslendiği o yazısını paylaşıyoruz. #küçükİskender pic.twitter.com/mUNaY4jWCr — Bavul Dergi (@bavuldergi) July 3, 2019

Not: Bu yazı Bavul Dergi’nin Haziran 2018 sayısında yayınlanan ‘Tek Başına Safari’ adlı yazısından alınmıştır.