24 C
Istanbul
04.07.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT küçük İskender okurlarına böyle veda etmişti

küçük İskender okurlarına böyle veda etmişti

birgun.net birgun.net

Haziran 2018’te saptanan tümörler, metastazlar, o, bu: Sancılı, keyifsiz bir yolun başlangıcı benim için. Bugüne güzel geldiğimizi düşünüyorum; böyle de gittiği yere kadar gidecektir. Kaç kuşaktır sizinle olduğumdan dolayı samimiyetle söylüyorum ki çok mutluyum. Arşivimdeki, masamdaki, aklımdaki her şeyi toparlamaya, yarım bırakmadan size teslim ederek fişi çekmeyi planlıyorum.

Umarım, zamanım yeter. Dostça kalın.

Not: Bu yazı Bavul Dergi’nin Haziran 2018 sayısında yayınlanan ‘Tek Başına Safari’ adlı yazısından alınmıştır.

İlginizi çekebilir:  Şair küçük İskender hayatını kaybetti

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,123AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Hollywood figüranları!!!

FİKRİ SAĞLAR -
Bu köşe yazılarını takip edenler hatırlayacaklardır, 16 Ekim 2016 yılında yazdığım “Lozan’a...
Devamını Oku

Sistem tartışması

İBRAHİM Ö. KABOĞLU -
“Eğer büyükşehir belediyelerini alamaz isek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmalı hale gelir.” Bu sözler,...
Devamını Oku

Dinleşiyorlar!

MURAT YAYKIN -
‘Bakınıyorlar’ kelimesine alışığız ama günlük kullanımda ‘dinleşiyorlar’ kelimesi bize uzak gibi…
Devamını Oku

Şişli’de kıraathane sahibine dükkanında silahlı saldırı

birgun.net -
Şişli'de, kıraathane sahibi Necmi Yalçın, tartıştığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır...
Devamını Oku

Manavgat’ta zehirlenme belirtisi görülen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

birgun.net -
Antalya’nın Manavgat ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle boğazda yanma ve baş dönmesi şikayetleri...
Devamını Oku

İtalya’da yanardağda art arda patlama: 1 ölü, 2 yaralı

birgun.net -
İtaya'da Stomboli adasındaki aynı isimli yanardağında art arda patlamalar meydana geldi. Yanardağın...
Devamını Oku

İmamoğlu: Taksim’i herkesin zevk alacağı bir alana dönüştüreceğiz

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV canlı yayınında konuştu. İmamoğlu...
Devamını Oku

Cemil Bayık, Washington Post’a makale yazdı

birgun.net -
Cemil Bayık, Washington Post gazetesine makale yazdı. Bayık, yazısında "Uzun süredir devam...
Devamını Oku

Athena’dan İmamoğlu’na ziyaret

birgun.net -
Athena grubunun kurucuları Gökhan ve Hakan Özoğuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem...
Devamını Oku

Kadını darp eden erkeğe mahkeme kıyağı

HABER MERKEZİ -
Geçen sene Giresun'un Gazi Caddesi'nde takip ettiği Yeliz Unutkan'ı kafasını kepenklere vurmak...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi