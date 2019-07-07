TAKSAV’dan küçük İskender buluşması: Şairin sevenleri, arkadaşları buluşuyor..

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), bir süredir kanser ile mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman küçük İskender için 9 Temmuz Salı günü İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda etkinlik düzenleyecek.

TAKSAV’ın, düzenlediği etkinliğe Küçük İskender’in arkadaşı şair ve yazar Altay Öktem katılacak.

Vakıf etkinlik için “Küçük İskender için Yoğurtçu Parkı’nda buluşuyoruz. Küçük İskender edebiyatımızın en harbi kalemi. Metinlerinin ve şiirlerinin sertliği ile hayatı arasında hep bir bağ vardı İskender’in. O ‘mış’ gibi yazanlardan hiç olmadı. Nasıl yaşıyorsa ne düşünüyorsa öyle yazdı. Waliz’inde biriktirdikleriyle aramızdan ayrıldı İskender. Şimdi İskender’i anmak onun dünyasını konuşmak için buluşuyoruz. İskender’in arkadaşı şair ve yazar Altay Öktem’in de bizimle yer alacağı etkinlik salı günü saat 19.00’da Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda. Etkinliğin ardından İskender dizelerini dilek fenerlerimizle birlikte gökyüzüne yollayacağız, kimbilir belki İskender’e ulaşır bazıları…” açıklamasında bulundu.