25.3 C
Istanbul
07.07.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT TAKSAV'dan küçük İskender buluşması: Şairin sevenleri, arkadaşları buluşuyor..

TAKSAV’dan küçük İskender buluşması: Şairin sevenleri, arkadaşları buluşuyor..

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Küçük İskender, 9 Temmuz saat 19.00’da İstanbul Yoğurtçu Parkı’nda anılacak.

birgun.net birgun.net

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), bir süredir kanser ile mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman küçük İskender için 9 Temmuz Salı günü İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda etkinlik düzenleyecek.

TAKSAV’ın, düzenlediği etkinliğe Küçük İskender’in arkadaşı şair ve yazar Altay Öktem katılacak.

Vakıf etkinlik için “Küçük İskender için Yoğurtçu Parkı’nda buluşuyoruz. Küçük İskender edebiyatımızın en harbi kalemi. Metinlerinin ve şiirlerinin sertliği ile hayatı arasında hep bir bağ vardı İskender’in. O ‘mış’ gibi yazanlardan hiç olmadı. Nasıl yaşıyorsa ne düşünüyorsa öyle yazdı. Waliz’inde biriktirdikleriyle aramızdan ayrıldı İskender. Şimdi İskender’i anmak onun dünyasını konuşmak için buluşuyoruz. İskender’in arkadaşı şair ve yazar Altay Öktem’in de bizimle yer alacağı etkinlik salı günü saat 19.00’da Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda. Etkinliğin ardından İskender dizelerini dilek fenerlerimizle birlikte gökyüzüne yollayacağız, kimbilir belki İskender’e ulaşır bazıları…” açıklamasında bulundu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,170AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

TAKSAV’dan küçük İskender buluşması: Şairin sevenleri, arkadaşları buluşuyor..

birgun.net -
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), bir süredir kanser ile...
Devamını Oku

Gürültü bağırarak protesto edilmez

Burak Abatay -
Fotoğraf: Çağla ÇevikYazar Irmak Zileli’nin On8 Yayınevi’nin blogundaki...
Devamını Oku

Arkadaşın ölümü

Haydar Ergülen -
İnsan, ilk arkadaşında görür ölümü. Ölüm o zaman ‘yokluk’ kazanır, ‘boşluk’sa gerçeklik....
Devamını Oku

LGS ve ortaöğretime geçiş karmaşası

birgun.net -
Nejla DoğanOrtaöğretime geçişte uygulanan LGS ve adrese...
Devamını Oku

Türkiye’nin ‘beach club’ mafyaları

Anıl Aba -
Ege sahillerindeki şu meşhur beach club’larda girişler hafta içi 80-90, hafta sonu...
Devamını Oku

Sınav mı zor tercih mi?

birgun.net -
Rehberlik öğretmeni Barış Uluocak15 senede toplamda 6...
Devamını Oku

42 ayda Bin 391 kadın katledildi

birgun.net -
Kardelen TatarKadınlara yönelik cinayet, şiddet ve tecavüz...
Devamını Oku

“İstanbul, iktidar için bir rövanş silahıydı; yitirilen bu işte…”

birgun.net -
YASİN DURAKYinelenen İstanbul seçimlerinin ardından akademisyen Nagehan...
Devamını Oku

Aşı karşıtlığının bilimsel bir dayanağı yok

birgun.net -
ABD ve Avrupa ülkelerinde giderek artan aşı karşıtlığı kızamık gibi toplumu tehdit...
Devamını Oku

Netflix Girdabı!

birgun.net -
Murat Tırpanİlkokul kitaplarında “bakmak ve görmek” başlıklı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi