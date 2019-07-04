küçük İskender’e veda

Bir süredir kanser ile mücadele eden ve dün hayata gözlerini yuman küçük İskender, Akatlar Kültür Merkezi’nden uğurlandı.

Kanser tedavisi gören, ancak 55 yaşında vefat eden Küçük İskender için düzenlenen törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Ercan Karakaş, Gülten Kaya, Can Bonomo, Orhan Alkaya, Bedri Baykam, Ahmet Ümit, Yekta Kopan ve dostları katıldı. Şairin tabutunun üzerine Fenerbahçe ve Kabataş Lisesi atkıları koyuldu. Küçük İskender’in yakınları şair ile ilgili konuşmalar yaptı.

Sanatçı Orhan Alkaya, “İskender vicdanın sürekliliğiydi” dedi.

Ressam Bedri Baykam da şair için “Onun şiirinin evrensel boyutunu bütün dünya keşfetmeye devam edecek. Evrensel bir iz bıraktı. küçük İskender sonsuza dek genç kalacak” ifadelerini kullandı.

Şair Ataol Behramoğlu törene gönderdiği mesajda şöyle dedi:

“Kendi kuşağının ve çağdaş şiirimizin içerikte en gözüpek şairiydi. Şiirleri ve unutulmaz kişiliği ile edebiyatımızda ve yaşamımızda yaşamını sürdürecektir.”

Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ise şairin ardından şunları söyledi:

“En son geçen kış Bodrum’da birlikteydik. Şiiri kalıcıdır. Okuduğum kadarıyla Nazım’ın bir başka çizgisini sürdüren bir şairimizdi. Bence küçük İskender, kimlik savunmasıyla bilinen bir insandı. Toplumsala uzak olmayan bir insandı. Söz uçar yazı kalır. İskender aramızdan ayrıldı ama şiirleri ve eserleriyle aramızda yaşayacaktır. Kendisine toplum olarak teşekkür borçluyuz.”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şairlerin eserleriyle ölümsüzleştiği yorumunu yaparak, “Keşke, diyoruz, keşkelerimizin bir tek anlamı var, o da yazamadığı daha yüzlerce şiiri, yüzlerce eserinden hepimiz mahrum kaldık ama bir yandan ‘iyi ki’ diyoruz. İyi ki girmiş hayatımıza. Çünkü eserleriyle şiirleriyle hem ruhumuza hem de kültürel mirasımıza çok önemli katkılarda bulundu” dedi.

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“Candan bir dostu kaybetmenin büyük acısını yaşıyoruz”

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç konuşmasına küçük İskender’in “Ben Ölürsem” şiirini okuyarak başladı.

küçük İskender gibi değerlerin anılarıyla hep yaşatılması gerektiğine işaret eden Genç, şunları kaydetti:

“Yolumuz, belediyemizin her yıl düzenlediği edebiyat günlerinin iki yılında kesişti. küçük İskender, o kocaman yürek, şiir teknesinin bine yakın insanla beraber doldurduğu coşkuyla en az iki saat şiirleri, yani yaşamı paylaştı. Biz bu yıl eylül ayında yapılacak edebiyat günlerinde onu yine bekliyorken, bu sefer farklı bir yerden, belki şiir teknesinden değil ama şiir teknesindeki en az bin kişinin beraber seslendirdiği bir küçük İskender misafirperverliğinde olacağız o teknede. Onun için sevgili kardeşim yolların açık olsun.”

Ressam Bedri Baykam, küçük İskender’in yeni kuşak Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, “Güzel bir insanı, samimi ve candan bir dostu kaybetmenin büyük acısını yaşıyoruz. Sözcüklerle beynimizle en tatlı ve çarpıcı şekilde dalga geçer gibi yansıttığı dizeler, hepimizin belleğinde büyük izler bıraktı.” diye konuştu.

küçük İskender’le yaklaşık 30 yıl önce birlikte oynadıkları bir filmin setinde tanıştıklarını belirten Baykam, Küçük İskender şiirindeki evrensel boyutun daha da güzel tercümelerle giderek bütün dünya tarafından keşfedileceği değerlendirmesini yaptı.

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“Arkasından methiyeler okunmasını istemeyecek kadar mütevazıydı”

Şair Turgay Fişekçi, küçük İskender şiirinin, Türk edebiyatında çok zengin olan çağdaş şiirdeki gelişmelerin son halkası olduğunu dile getirdi.

Şair ve müzisyen Can Bonomo ise son olarak Dünya Ölmeme Günü’nde küçük İskender’i gördüğünü anlatarak, “İskender’i yakinen tanıyan insanlarla birlikteyiz. Çok özel bir insandı. Böyle bir günde arkasından methiyeler okunmasını istemeyecek kadar mütevazıydı. İskender çarklar ve statükoya her daim karşı çıkmış bir şairdi. İskender’i yaşatmak istiyorsak şiiri yaşatmalıyız” dedi.