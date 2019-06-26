Kıvanç Sezer’in yeni filmi ‘Küçük Şeyler’in ilk fragmanı yayınlandı.

Babamın Kanatları filmi ile ismini duyuran yönetmen Kıvanç Sezer’in bakanlık tarafından desteklenmeye değer bulunmayan filmi, ‘Küçük Şeyler’in fragmanı yayınlandı.

Yönetmen Sezer sosyal medya hesabından, “Bakanlık kurulu yeni filmim Küçük Şeyler’i desteklemeye değer bulmamış. Canları sağ olsun. Ama ben o filmi yapacağım!” demişti ve filmin çekimlerine dayanışma ile Ocak ayında başlanmıştı.

Kelebekler filminin yönetmeni Tolga Karaçelik’in de yapımcıları arasında yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen ve Tuğçe Altuğ gibi isimler yer alıyor.