Küçükkaya açıkladı: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

AKP yandaşlarının hedefi haline gelen İsmail Küçükkaya, bugün “Çalar Saat” programında açıklamalarda bulundu. Küçükkaya, The Marmara otele dava açacaklarını duyurdu.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; yandaş medyada çıkan “Küçükkaya İmamoğlu ile ‘gizlice’ görüştü” haberlerinin ardından Küçükkaya ‘olağan’ görüşmenin Yıldırım’la da yapıldığını söyledi.

İsmail Küçükkaya – Ekrem İmamoğlu görüşmesi sanki gizliymiş gibi otelin güvenlik kamerası kaydından fotoğraflar alınarak servis edilen fotoğraflara tepki büyüyor.

KÜÇÜKKAYA: THE MARMARA OTELE DAVA AÇACAĞIZ

İsmail Küçükkaya program öncesi her iki adayla da görüşmek için danışmanlarla görüştüğünü söyledi. Küçükkaya, programa ilişkin Binali Yıldırım’la da Ekrem İmamoğlu ile de bir araya geldiğini söyledi. Küçükkaya, İmamoğlu’nun program yoğunluğu nedeniyle görüşmeyi basın toplantısının düzenlendiği The Marmara Otelinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Küçükkaya aynı şekilde Binali Yıldırım’la da programdan önce bir araya geldiklerini vurguladı.

Küçükkaya ayrıca Fox TV yönetiminin otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacaklarını duyurdu.