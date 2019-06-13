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13.06.2019
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Küçükkaya’dan ‘zorunlu’ duyuru: Demokrasi adına önemli bir görevim var

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayları AKP’li Binali Yıldırım ve CHP’li Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınının moderatörlüğünü yapacak olan gazeteci İsmail Küçükkaya “zorunlu” bir duyuru yaptı. Küçükkaya, “Demokrasi adına önemli bir görevim var. Hakkıyla yapacağımdan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Küçükkaya kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu. “Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu” diyen Küçükkaya şunları kaydetti: 

“Zorunlu duyuru: Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem. Yalanlarla dolu itibarsızlaştırma girişiminden de etkilenmem. Oooo neler gördüm ben. Demokrasi adına önemli bir görevim var. Hakkıyla yapacağımdan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın.

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Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak.”

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