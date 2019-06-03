Küçük’ten Hakan’a: Her devir sen bir köpeksin; biz yat desek yatıyorsun, kalk desek kalkıyorsun

Yandaş Türkiye yazarı Cem Küçük ile Hürriyet yazarı Ahmet Hakan arasındaki kavga, sertleşerek devam ediyor.

Küçük, bugün kaleme aldığı yazısında, Ahmet Hakan’a yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

Hakan’a yönelik, “Bizim taraftan değilsin ama sen bizim tarafın köpeğisin” diyen Küçük’ün “Türk medyasının Tosun Mehmet Aydın tipolojisi” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Türk medyasının tosuncuğu Ahmet Hakan tamamen bir operasyon olan ama tam aksi netice veren İmamoğlu yayını gerçeğini deşifre ettiğim için öfke nöbetleri geçirip bana saldırmış. Ben sana bizim taraftansın demedim. Bizim taraftan değilsin ama sen bizim tarafın köpeğisin. Eskiden Aydın Doğan’ın köpeğiydin, şimdi ise bizim köpeğimizsin. Sahibin değişiyor ama her devir sen bir köpeksin. Biz yat desek yatıyorsun. Kalk desek kalkıyorsun. Havla dediğimizde işte Ekrem İmamoğlu’na yaptırdığımız gibi havlıyorsun. Fakat bu toplumda bir küçük zerre itibarın kalmadığı için de İmamoğlu’nun ekmeğine yağ sürerek yine bizim tarafa zarar veriyorsun. Sen şimdi hem bir yandan bizim emrimizde köpeklik edip diğer taraftan da “Bakın ben size dolaylı olarak o yayınla yardım ettim Sayın İmamoğlu. Aslında ben sizin taraftanım” diye mesaj gönderirsin. Binali Yıldırım kazanırsa da “İşte ben o yayınla İmamoğlu’na operasyon çektim ve o sayede biz kazandık” dersin. Sen busun ve ülkemizdeki herkes senin böyle bir rezil tip olduğunu biliyor artık. Tıpkı Tosun Mehmet Aydın’sın sen.”

Küçük, yazısının devamında Kanal D sunusucu Buket Aydın’ın kovulmasına yönelik “bilgi sızdırdığını” iddia etti.

Küçük, şunları yazdı:

“(…) Bakın bu Tosun zihniyetinin bir diğer rezaleti Buket Aydın’ın kovulması ve kendine yer açılması için yaptıklarıdır. Aydın’ı devirip yerine geçmek isteyen gözünü para hırsı bürümüş Ahmet Hakan neredeyse çocuğu yaşında olan Buket Aydın’a dair internet sitelerine bilgiler sızdırdı ve aleyhine sistematik haberler yaptırdı. Saçı-sakalı tamamen beyazlaşmış; dede kıvamına gelmiş bir adamın haber bülteninde prompter okumak için çocuğu yaşında bir genç sunucu ile bu kadar uğraşması ve uydurma haberler servis etmesi aslında çok zavallıca ve acınası bir olaydır. Üzücü gerçekten.”