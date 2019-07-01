Kül, yeni albümden ilk klibi paylaştı

Geçtiğimiz aylarda Ada Müzik etiketiyle yayınlanan yeni albümleri ‘Ait ve Dair’ ile sekiz yıl sonra dinleyicilerine tekrar seslenen Kül, bu albümün ilk videosu ‘Yalanlar Yılanlar’ ile sizlerle!

Gerek tınısı gerekse albümün kavramsal bütünlüğündeki ve hikâyesi içindeki yeri sebebiyle bu albümün en özel şarkılarından biri olan ‘Yalanlar Yılanlar’a çekilen video klip, şarkının atmosferini karanlık bir mizah duygusu ve hiciv ile ustaca yansıtıyor. Klibin yönetmen koltuğunda Buğra Alkıroğlu ve Necmi Deniz Akıncı bulunuyor; görüntü yönetmenliğini ise Murat Tuncel üstlendi.



