Kullanılan malzeme midyeden yapılmış!

İstanbul Kartal’da 21 kişinin ölümüne neden olan Yeşilyurt Apartmanı’na ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 3 kişi hakkında, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan iddianame düzenlendi.

Binada kullanılan kalitesiz malzemelerin çıplak gözle dahi fark edildiği belirtilen iddianamede, kullanılan betonun Türk kriterlere uygun olmadığı, beton imalatında kullanılan kum içerisinde büyük ebatlı çok miktarda midye kabukları bulunduğu, betonun yerleştirilmesinde yeterli sıkıştırma yapılmadığı belirtildi.



Müteahhit ismi yok



İddianamede asli kusurlu bulunan binanın proje sorumlusu Suzan Çayır, binanın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, yapı ruhsatının ‘mesuliyet alan’ bölümünde sürvayen olarak görünen Arzu Keleş Baran şüpheli olarak yer aldı. Binanın yapı ruhsatının 20 Ekim 1992 tarihinde Kartal Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü tarafından bina sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlendiği kaydedildi. İddianamede ayrıca, binanın müteahhit isminin de bulunmadığı belirtildi.



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Enkaz ve katmanlardan alınan beton ve demir numuneleri üzerinde laboratuvar incelemesi yapıldığı belirtilen iddianamede, binada kullanılan betonun gerekli basınç dayanımında olmadığı belirtildi. İddianamede ayrıca, betonun Türk Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olmadığı, beton imalatında kullanılan kum içerisinde büyük ebatlı çok miktarda midye kabukları bulunduğu, betonun yerleştirilmesinde yeterli sıkıştırma yapılmadığı da ifade edildi.



Binanın ölçülerinin değiştirilerek her katın 41 metrekare büyük yapılması ile iki kaçak kat uygulamasından projenin sahibinin haberinin olmamasının hayatın olağan akışına uygun olmadığının değerlendirildiği iddianamede, inşaatın yapımını üstlenen arsa sahibi Hikmet Yeşilyurt’un asli kusurlu, teknik uygulama sorumluluğunu üstlenen Uğur Mısırlıoğlu’nun asli kusurlu, mimari proje müellifi Suzan Çayır’ın asli kusurlu, binanın yapım sırasında sürvayen olarak görev yapan Azru Baran’ın da tali kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. 7 katı kaçak olan ve riskli bulunduğu için görevliler tarafından yıkılan Yunus Apartmanı’nın da proje müellifi ve teknik sorumlusunun şüpheliler Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu olduğu da söylendi. Şüphelilerin, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına” neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasının yapılması talep edildi.



Bir kişi tutuklu



Üç şüpheli olaydan sonra gözaltına alınmış, Uğur Mısırlıoğlu ve Suzan Çayır 14 Şubat tarihinde tutuklanmıştı. Tutuklulardan Suzan Çayır, 15 Mart tarihinde tahliye edilmişti. Davanın tek tutuklu sanığı Uğur Mısırlıoğlu.