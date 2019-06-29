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29.06.2019
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Kültür ve sanat hayatın her alanında

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Sevdenur Doğan

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Hollanda Ankara Büyük Elçiliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu tarafından ortaklaşa ‘Kültür ve Sanat Yoluyla Bağlantılar Kurmak’ adı altında iki gün süren sempozyum düzenledi.

26- 27 Haziran tarihlerinde Feriye’de gerçekleşen sempozyuma Mersin, Mardin, Çorum, Çanakkale, Rize ve Malatya gibi şehirlerden festival sorumluları, müze görevlileri, STK temsilcileri ve aktivistler katıldı. Yekta Kopan’ın sunumuyla yedi oturumda gerçekleşen sempozyumda öne çıkan konu ‘toplum ile sanatı buluşturmak ve bunu yaparken de sürdürülebilirliği sağlamak’ oldu.

Katılımcılar ilham verici olması adına gerçekleştirdikleri etkinliklerden örnekler sundular. UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat bu kapsamda ilk sürdürülebilir festival olan ve 22 sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen Festtogether’dan bahsetti. Açılışı 14 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta yapılacak olan festival, açılıştan sonra üç gün boyunca Çanakkale’de Troya Kültür Rotası’nda devam edecek.

Bunun dışında dikkat çeken bir diğer etkinlik de Mardin’deki mülteci çocukları sanatla destekleyen Her Yerde Sanat Derneği tarafından düzenlenen ‘Flying Carpet’ festivali oldu. Bunların yanı sıra unutulmaya yüz tutan kültürleri de yaşatmak için yapılan projelere de yer verildi. Bunlardan bir tanesi Vakıflıköy Ermenileri’nin bölgelerine özgü olan Ermenice ve kültürlerinin unutulmasını engellemek için kurulan Vakıflıköy Müzesi oldu. Vakıflıköy Müzesi’nde sadece yöre halkının kültürlerini yansıtan ögeler sergilenmiyor aynı zamanda onlara istihdam sağlamak adına ürettikleri organik ürünler de satışa sunulacak.

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Kültürhane’nin kurucusu Ulaş Bayraktar’ın ve Mimar İsmail Erten’in, toplumu sanatla buluşturmak için çabalayan Barış Akademisyenleri’ne, Anadolu Kültür Ekibi’ne ve Osman Kavala’ya selam gönderdiği sempozyumda katılımcılar arasında yeni bağlantılar kuruldu ve yeni projeler başlatıldı. oldu. Canlı yayımlanan sempozyumu İKSV’nin Twitter hesabından izleyebilirsiniz.

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