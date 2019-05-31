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31.05.2019
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Kültür ve Turizm Bakanı Çeşme Havalimanı’nı istemiyor mu?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Çeşme’de yapılması planlanan Ekrem Pakdemirli Havalimanı’nı istemediği iddiasını ve inşaatın akıbetini TBMM gündemine taşıdı

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Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilmesi planlanan Çeşme Alaçatı Havalimanı projesinin ihalesi 20 Nisan 2018 tarihinde yapıldı ve ihaleyi Terminal Yapı AŞ kazandı.

Alaçatı’da yapılması planlanan havalimanının hem özel jetlerin ağırlanabileceği hem eğitim uçuşlarının yapılabileceği hem de charter seferlerine hizmet vereceği ifade edildi.

Adının ‘Ekrem Pakdemirli Havalimanı’ olacağı açıklanan havalimanı için 25 yıl işletme şartı, 24 ay yapım süresi verildi ve Mayıs 2020’de bitirilmesi öngörüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ise havalimanını istemediği iddia edildi.

Havalimanının akıbeti ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un havalimanını istemediği iddiasını TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

CHP’Lİ BAKAN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI’NA SORDU:

1 – İhalesi 20 Nisan 2018 tarihinde yapılan Ekrem Pakdemirli Havalimanı’nın inşaatı başlamış mıdır? Şu an ne aşamadadır?

2 – Ekrem Pakdemirli Havalimanı için harcaması öngörülen toplam bütçe nedir?

3 – Ekrem Pakdemirli Havalimanı için ihalesinin yapıldığı 20 Nisan 2018 tarihinden bugüne (Haziran 2019 tarihi itibariyle) kaç TL harcama yapılmıştır?

4 – Ekrem Pakdemirli Havalimanı’nın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından istenmediği iddiası doğru mudur?

5 – Öngörülen bitiş tarihi Mayıs 2020 ilan edilen Ekrem Pakdemirli Havalimanı projesi zamanında tamamlanacak mıdır?

6 – Ekrem Pakdemirli Havalimanı projesi kurlardaki ani değişikliklerden ne şekilde etkilenmiştir?

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